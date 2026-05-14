https://1prime.ru/20260514/boliviya-869942140.html
В Боливии туристические сектор ежедневно теряет до $4 млн из-за протестов
В Боливии туристические сектор ежедневно теряет до $4 млн из-за протестов - 14.05.2026, ПРАЙМ
В Боливии туристические сектор ежедневно теряет до $4 млн из-за протестов
Туристический сектор Боливии теряет от трех до четырех миллионов долларов ежедневно из-за блокировки дорог в стране протестующими, сообщил РИА Новости президент | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T23:33+0300
2026-05-14T23:33+0300
2026-05-14T23:33+0300
туризм
бизнес
боливия
https://cdnn.1prime.ru/img/82612/21/826122142_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_af510b8f11ff216db6d68dc0862c39dd.jpg
САНТА-КРУС (Боливия), 14 мая - ПРАЙМ. Туристический сектор Боливии теряет от трех до четырех миллионов долларов ежедневно из-за блокировки дорог в стране протестующими, сообщил РИА Новости президент Боливийской туристической палаты (Cabotur) Луис Ампуэро. "С каждым днем ситуация ухудшается, требования растут, множатся и становятся постоянными. Убытки составляют от трех до четырех миллионов долларов в день в туристическом секторе, включая гостиницы, рестораны, транспорт, работу ремесленников и культурные мероприятия", — пояснил Ампуэро. Протестующие заблокировали дороги уже более недели назад, в основном на маршруте между департаментами Оруро и Ла-Пас. Боливийский центральный рабочий профсоюз (COB) вместе с группами коренного населения и фермерами проводит акции протеста в крупных боливийских городах, требуя повышения заработной платы и выступая против ввоза загрязненного топлива, которое повредило автомобили. По данным властей, из-за блокировки дорог погибли два человека, которые вовремя не смогли получить медицинскую помощь.
https://1prime.ru/20260513/rossija-869879895.html
боливия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82612/21/826122142_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ffb9f23d4a8c53637ed41e78e7355e1f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, боливия
В Боливии туристические сектор ежедневно теряет до $4 млн из-за протестов
Туристический сектор Боливии теряет от $3 млн до $4 млн ежедневно из-за протестов
САНТА-КРУС (Боливия), 14 мая - ПРАЙМ. Туристический сектор Боливии теряет от трех до четырех миллионов долларов ежедневно из-за блокировки дорог в стране протестующими, сообщил РИА Новости президент Боливийской туристической палаты (Cabotur) Луис Ампуэро.
"С каждым днем ситуация ухудшается, требования растут, множатся и становятся постоянными. Убытки составляют от трех до четырех миллионов долларов в день в туристическом секторе, включая гостиницы, рестораны, транспорт, работу ремесленников и культурные мероприятия", — пояснил Ампуэро.
Протестующие заблокировали дороги уже более недели назад, в основном на маршруте между департаментами Оруро и Ла-Пас. Боливийский центральный рабочий профсоюз (COB) вместе с группами коренного населения и фермерами проводит акции протеста в крупных боливийских городах, требуя повышения заработной платы и выступая против ввоза загрязненного топлива, которое повредило автомобили.
По данным властей, из-за блокировки дорог погибли два человека, которые вовремя не смогли получить медицинскую помощь.
Китайские туристы стали чаще приезжать в Россию