В Боливии туристические сектор ежедневно теряет до $4 млн из-за протестов - 14.05.2026, ПРАЙМ
В Боливии туристические сектор ежедневно теряет до $4 млн из-за протестов
2026-05-14T23:33+0300
САНТА-КРУС (Боливия), 14 мая - ПРАЙМ. Туристический сектор Боливии теряет от трех до четырех миллионов долларов ежедневно из-за блокировки дорог в стране протестующими, сообщил РИА Новости президент Боливийской туристической палаты (Cabotur) Луис Ампуэро. "С каждым днем ситуация ухудшается, требования растут, множатся и становятся постоянными. Убытки составляют от трех до четырех миллионов долларов в день в туристическом секторе, включая гостиницы, рестораны, транспорт, работу ремесленников и культурные мероприятия", — пояснил Ампуэро. Протестующие заблокировали дороги уже более недели назад, в основном на маршруте между департаментами Оруро и Ла-Пас. Боливийский центральный рабочий профсоюз (COB) вместе с группами коренного населения и фермерами проводит акции протеста в крупных боливийских городах, требуя повышения заработной платы и выступая против ввоза загрязненного топлива, которое повредило автомобили. По данным властей, из-за блокировки дорог погибли два человека, которые вовремя не смогли получить медицинскую помощь.
В Боливии туристические сектор ежедневно теряет до $4 млн из-за протестов

САНТА-КРУС (Боливия), 14 мая - ПРАЙМ. Туристический сектор Боливии теряет от трех до четырех миллионов долларов ежедневно из-за блокировки дорог в стране протестующими, сообщил РИА Новости президент Боливийской туристической палаты (Cabotur) Луис Ампуэро.
"С каждым днем ситуация ухудшается, требования растут, множатся и становятся постоянными. Убытки составляют от трех до четырех миллионов долларов в день в туристическом секторе, включая гостиницы, рестораны, транспорт, работу ремесленников и культурные мероприятия", — пояснил Ампуэро.
Протестующие заблокировали дороги уже более недели назад, в основном на маршруте между департаментами Оруро и Ла-Пас. Боливийский центральный рабочий профсоюз (COB) вместе с группами коренного населения и фермерами проводит акции протеста в крупных боливийских городах, требуя повышения заработной платы и выступая против ввоза загрязненного топлива, которое повредило автомобили.
По данным властей, из-за блокировки дорог погибли два человека, которые вовремя не смогли получить медицинскую помощь.
