Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России

Импорт Бразилией необработанного алюминия из России в апреле этого года вырос в 25 раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской... | 14.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Импорт Бразилией необработанного алюминия из России в апреле этого года вырос в 25 раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы. Так, стоимость поставок российского необработанного алюминия в Бразилию за апрель составила 3,5 миллиона долларов - в 25 раз больше, чем годом ранее. Однако в месячном выражении произошло снижение поставок в 1,9 раза, до минимума с декабря 2025 года. Всего по итогам первых четырех месяцев текущего года бразильцы импортировали российского первичного алюминия на 22,6 миллиона долларов - в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Крупнейшим продавцом необработанного алюминия Бразилии по итогам месяца стала Аргентина - 41,3 миллиона долларов. Следом расположились Индия (14,5 миллиона долларов), Венесуэла (14,1 миллиона) и Испания (3,7 миллиона). Россия замкнула пятерку. Всего в апреле Бразилия купила такого алюминия на 80,6 миллиона долларов.

