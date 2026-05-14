Глава МИД Индии рассказал, какими должны быть новые члены БРИКС - 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T10:15+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Новые члены БРИКС должны в полной мере понимать и поддерживать общий консенсус в объединении по важным вопросам, заявил на открытии встречи министров иностранных дел стран БРИКС глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. Совещание глав МИД стран БРИКС проходит в Нью-Дели 14-15 мая. В нем принимает участие, в том числе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Для плавного развития БРИКС крайне важно, чтобы новые члены в полной мере понимали и поддерживали консенсус БРИКС по различным важным вопросам", - сказал Джайшанкар. Он подчеркнул, что в настоящее время БРИКС продолжает обсуждение дальнейшего институционального развития объединения, включая интеграцию новых членов через обновление существующих механизмов. Джайшанкар также отметил, что к настоящему моменту Индия в рамках своего председательства в БРИКС успела организовать уже более 80 встреч и совещаний при активном участии всех членов. По словам главы индийского МИД, данные контакты позволили укрепить сотрудничество и углубить диалог в различных сферах, а в будущем можно рассчитывать на еще большее развитие этой динамики. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.

