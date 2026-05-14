Эксперты оценили эффект от новой модели финансирования технологий в БРИКС - 14.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты оценили эффект от новой модели финансирования технологий в БРИКС
2026-05-14T11:22+0300
2026-05-14T11:25+0300
11:22 14.05.2026 (обновлено: 11:25 14.05.2026)
 
Эксперты оценили эффект от новой модели финансирования технологий в БРИКС

Исследование: новый подход к финансированию технологий в БРИКС даст эффект в $2,7 трлн

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Экономический эффект от перехода стран БРИКС к новой модели финансирования развития технологий может составить 2,7 триллиона долларов ежегодно, говорится в материалах к исследованию Центрального университета при поддержке Минфина РФ о построении сквозной архитектуры финансирования технологического суверенитета стран БРИКС.
Отмечается, что документ был подготовлен к 11-му ежегодному заседанию совета управляющих Нового банка развития при участии отраслевых экспертов и студентов Центрального университета. Заседание впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года.
"Авторы исследования предлагают перейти к сквозной архитектуре финансирования технологий, где для каждого этапа предусмотрены свои инструменты. Такая модель может дать странам БРИКС до 2,74 триллиона долларов дополнительного экономического эффекта ежегодно, что эквивалентно почти 8,8% совокупного ВВП стран-участниц", - говорится в материалах.
На страны БРИКС приходится более половины населения мира и около 42% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Однако этот потенциал не в полной мере выражен в создании прорывных технологий и выходе сильных наукоемких компаний на глобальные рынки, отмечают авторы.
"Текущая модель финансирования технологий несбалансированна: проект может получить поддержку на этапе исследований, но столкнуться с нехваткой капитала при коммерциализации, масштабировании или выходе на рынок капитала. В результате часть разработок не доходит до промышленного применения, а наиболее зрелые компании ищут финансирование за пределами национальных рынков", - обращаются внимание авторы.
Такая сквозная система финансирования (от исследований и разработок до коммерциализации, масштабирования и рынка капитала) позволит обеспечить технологический суверенитет. Развитие этой системы особенно важно для проектов Deep Tech (глубоких технологий), где проекты требуют длинного цикла разработки, высокой капиталоемкости и долгосрочного финансирования, отмечается в материалах.
Предлагается выстроить двухуровневую архитектуру. Так, на национальном уровне формируется фундамент технологического развития: выбор приоритетов, финансирование науки и разработок, регуляторные условия, меры снижения рисков и механизмы спроса со стороны крупных компаний, а на международном должны развиваться инструменты, которые отдельные национальные системы не всегда способны выстроить самостоятельно.

"Переход к новой модели создает дополнительный рынок финансирования НИОКР и венчура на 406,5 миллиарда долларов в год. При этом не менее 65% этой суммы должно прийти из частных источников", - заключили авторы доклада.

Новый банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2014 году странами БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В состав БРИКС сейчас входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.
 
