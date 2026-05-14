https://1prime.ru/20260514/chemezov-869931984.html

Чемезова переизбрали председателем Союза машиностроителей России

Чемезова переизбрали председателем Союза машиностроителей России - 14.05.2026, ПРАЙМ

Чемезова переизбрали председателем Союза машиностроителей России

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов переизбран председателем Союза машиностроителей России (СоюзМаш) на новый пятилетний срок на юбилейном, десятом... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T16:07+0300

2026-05-14T16:07+0300

2026-05-14T16:07+0300

экономика

россия

бизнес

промышленность

сергей чемезов

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/82489/86/824898608_0:30:1050:621_1920x0_80_0_0_b691841ae31ed05823c3e368c9b9c79f.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов переизбран председателем Союза машиностроителей России (СоюзМаш) на новый пятилетний срок на юбилейном, десятом съезде организации, сообщил "Ростех". "Сергей Чемезов единогласно переизбран председателем СоюзМаша России на новый пятилетний срок. Решение принято на Х съезде Союза машиностроителей России, который прошел сегодня в Москве", - говорится в сообщении. Чемезов, выступая на мероприятии, отметил, что за последние пять лет работы организации российская промышленность смогла адаптироваться и стать опорой для всей экономики. Важнейшим компонентом работы стал гособоронзаказ - так, "Ростех" в разы увеличил производство продукции, необходимой армии. Также развивается профориентация и подготовка кадров. Большую роль в этом играет инженерная олимпиада "Звезда", число участников которой за пять лет выросло в 2,5 раза и в этом году превысило 630 тысяч человек. Кроме того, были учреждены звания "Заслуженный работник ОПК" и орден "За доблестный труд". "Сегодня перед нами стоит ключевая задача – не просто удержать результат, а перевести его в устойчивую модель долгосрочного развития. Промышленность должна оставаться основой экономического и технологического лидерства нашей страны", - заявил Чемезов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, промышленность, сергей чемезов, ростех