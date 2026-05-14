https://1prime.ru/20260514/chipy-869916756.html

Власти США одобрили продажу чипов H200 в Китай, пишет Reuters

Власти США одобрили продажу чипов H200 в Китай, пишет Reuters - 14.05.2026, ПРАЙМ

Власти США одобрили продажу чипов H200 в Китай, пишет Reuters

Власти США одобрили продажу чипов искусственного интеллекта H200, произведенных Nvidia, десяти китайским компаниям, однако эти графические процессоры пока не... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T09:48+0300

2026-05-14T09:48+0300

2026-05-14T10:02+0300

технологии

бизнес

сша

китай

калифорния

дональд трамп

nvidia

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Власти США одобрили продажу чипов искусственного интеллекта H200, произведенных Nvidia, десяти китайским компаниям, однако эти графические процессоры пока не отправили, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. "США разрешили примерно 10 китайским компаниям закупать второй по мощности чип искусственного интеллекта Nvidia, H200, но до сих пор не было осуществлено ни одной поставки... в результате чего крупная технологическая сделка остается в подвешенном состоянии", - сообщает агентство со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Отмечается, что на фоне сложившейся ситуации глава Nvidia Дженсен Хуанг сопровождает американского президента Дональда Трампа в поездке в Китай. В марте агентство сообщало, что Nvidia получила одобрение китайских властей на продажу в этой стране графических процессоров H200, которые используются в работе искусственного интеллекта, и готовит адаптированную версию чипа Groq для китайского рынка. До этого поставки сдерживались не только американскими экспортными ограничениями, но и задержками с одобрением импорта со стороны китайских регуляторов. Еще в начале весны, по данным СМИ, Nvidia приостанавливала производство чипов H200, предназначенных для китайского рынка, вследствие регуляторных барьеров с обеих сторон. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

сша

китай

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, китай, калифорния, дональд трамп, nvidia