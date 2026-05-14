Власти США одобрили продажу чипов H200 в Китай, пишет Reuters - 14.05.2026, ПРАЙМ
Власти США одобрили продажу чипов H200 в Китай, пишет Reuters
2026-05-14T09:48+0300
2026-05-14T10:02+0300
технологии
бизнес
сша
китай
калифорния
дональд трамп
nvidia
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Власти США одобрили продажу чипов искусственного интеллекта H200, произведенных Nvidia, десяти китайским компаниям, однако эти графические процессоры пока не отправили, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. "США разрешили примерно 10 китайским компаниям закупать второй по мощности чип искусственного интеллекта Nvidia, H200, но до сих пор не было осуществлено ни одной поставки... в результате чего крупная технологическая сделка остается в подвешенном состоянии", - сообщает агентство со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Отмечается, что на фоне сложившейся ситуации глава Nvidia Дженсен Хуанг сопровождает американского президента Дональда Трампа в поездке в Китай. В марте агентство сообщало, что Nvidia получила одобрение китайских властей на продажу в этой стране графических процессоров H200, которые используются в работе искусственного интеллекта, и готовит адаптированную версию чипа Groq для китайского рынка. До этого поставки сдерживались не только американскими экспортными ограничениями, но и задержками с одобрением импорта со стороны китайских регуляторов. Еще в начале весны, по данным СМИ, Nvidia приостанавливала производство чипов H200, предназначенных для китайского рынка, вследствие регуляторных барьеров с обеих сторон. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
09:48 14.05.2026 (обновлено: 10:02 14.05.2026)
 
