https://1prime.ru/20260514/dannye-869911924.html
Ученым критически не хватает данных с спутников для мониторинга Севморпути
Ученым критически не хватает данных с спутников для мониторинга Севморпути - 14.05.2026, ПРАЙМ
Ученым критически не хватает данных с спутников для мониторинга Севморпути
Российским учёным критически не хватает информации с национальных космических аппаратов для мониторинга Северного морского пути, зарубежные спутники хоть и... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T05:46+0300
2026-05-14T05:46+0300
2026-05-14T05:46+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869911924.jpg?1778726799
МОСКВА, 14 мая ПРАЙМ. Российским учёным критически не хватает информации с национальных космических аппаратов для мониторинга Северного морского пути, зарубежные спутники хоть и обеспечивают покрытие, но могут прекратить предоставлять данные, заявила РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина.
"На данный момент критически не хватает информации с национальных космических аппаратов. Зарубежные спутники хоть и обеспечивают удовлетворительное покрытие Севморпути, но всегда есть опасность внезапного отключения этой информации", - сказала Ильина.
В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Ученым критически не хватает данных с спутников для мониторинга Севморпути
Ученый Ильина: российским ученым критически не хватает информации с космических аппаратов
МОСКВА, 14 мая ПРАЙМ. Российским учёным критически не хватает информации с национальных космических аппаратов для мониторинга Северного морского пути, зарубежные спутники хоть и обеспечивают покрытие, но могут прекратить предоставлять данные, заявила РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина.
"На данный момент критически не хватает информации с национальных космических аппаратов. Зарубежные спутники хоть и обеспечивают удовлетворительное покрытие Севморпути, но всегда есть опасность внезапного отключения этой информации", - сказала Ильина.
В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути.