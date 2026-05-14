Ученым критически не хватает данных с спутников для мониторинга Севморпути

2026-05-14T05:46+0300

МОСКВА, 14 мая ПРАЙМ. Российским учёным критически не хватает информации с национальных космических аппаратов для мониторинга Северного морского пути, зарубежные спутники хоть и обеспечивают покрытие, но могут прекратить предоставлять данные, заявила РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина. "На данный момент критически не хватает информации с национальных космических аппаратов. Зарубежные спутники хоть и обеспечивают удовлетворительное покрытие Севморпути, но всегда есть опасность внезапного отключения этой информации", - сказала Ильина. В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути.

