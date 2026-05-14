Казахстан и Турция подписали декларацию о вечной дружбе
2026-05-14T14:55+0300
АСТАНА, 14 мая - ПРАЙМ. Лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщает пресс-служба казахстанского президента. Накануне президент Турции прибыл в Казахстан. "По итогам двусторонних переговоров и шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции президент Касым-Жомарт Токаев и президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой", - говорится в сообщении.
