Адвокат предупредил об опасности "волшебного" избавления от долгов

Многие россияне, столкнувшись с задолженностью перед банками и микрофинансовыми организациями, попадаются на уловки фирм, обещающих быстрое и простое списание...

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Многие россияне, столкнувшись с задолженностью перед банками и микрофинансовыми организациями, попадаются на уловки фирм, обещающих быстрое и простое списание всех долгов. О том, почему опасно обращаться к сомнительным "раздолжнителям", агентству “Прайм” рассказал заместитель Президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.По словам эксперта, люди за подобными услугами должны идти к адвокату или в адвокатские фирмы, которые имеют статус, контролируемы, несут ответственность за качество услуг. Однако адвокатам запрещено давать рекламу, поэтому люди охотнее ведутся на красивую обёртку, а не на качество и безопасность. Мошенники через рекламу предлагают клиентам незаконные схемы избавления от кредитов, создавая иллюзию лёгкости."Среди наиболее распространённых методов — фальсификация документов, подача ложных заявлений в суд и другие противозаконные манипуляции. От долгов это, конечно, избавит на какое-то время, но затем прибавит проблем помимо долгов ещё и с полицией, включая уголовную ответственность. Некоторые недобросовестные компании "раздолжнители" взимают большие комиссии заранее, а после получения денег просто исчезают", — предупредил Маркарьян.Адвокат подчёркивает, что никакая фирма не имеет права заявлять о полном прощении долгов без участия суда и соблюдения законных процедур. Банки сами заинтересованы в возврате средств и предлагают легальные способы реструктуризации: отсрочку платежей, рефинансирование, программы урегулирования. Вести переговоры с кредитором лучше с адвокатом — это будет дешевле и безопаснее, чем обращение к "знахарям-раздолжнителям".

