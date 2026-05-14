Правительство спишет две трети задолженности по кредитам еще шести регионам

2026-05-14T14:21+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Правительство спишет две трети задолженности по бюджетным кредитам еще шести регионам, всего с начала года этим правом воспользовались более 50 субъектов РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что правительство России поддерживает экономическое развитие регионов и поощряет формирование в них привлекательной инвестиционной среды. И одним из инструментов является списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам, при условии, что высвобождающиеся ресурсы направляются на улучшение условий жизни граждан, выполнение приоритетных задач и планов. "В прошлом году, напомню, такой возможностью сумели воспользоваться около 60 субъектов РФ, чья нагрузка долговая сократилась примерно на 230 миллиардов рублей. В текущем году уже почти 50 регионов на сумму свыше 155 миллиардов рублей. Сегодня также предлагается списать выплаты еще шести областям. Это Архангельская, Калужская, Липецкая, Оренбургская, Смоленская и Тульская области", - сказал Мишустин. По его словам, подтверждение целевого использования средств регионами получено. "Они смогут сэкономить более чем 19 миллиардов рублей", - добавил глава правительства.

