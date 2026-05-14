"Последний шанс". На Украине сделали заявление о выводе ВСУ из Донбасса
2026-05-14T23:10+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Разбирательство в отношении прежнего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака способно выступать в роли сигнала для лидера киевского режима, побуждающего принять параметры дипломатического урегулирования, озвученные в Анкоридже, информирует газета "Страна.ua"."Скандал разгорелся в то время, когда администрация Трампа вновь начала заниматься переговорным процессом о завершении войны. Отсюда появилась версия, что и уголовное дело против Ермака — это "последнее предложение" Зеленскому согласиться на "условия Анкориджа" (вывод войск из Донбасса и т.д.). Тем более, что в день предъявления подозрений Ермаку вышло интервью экс-пресс-секретаря президента Юлии Мендель Такеру Карлсону с резко критическими оценками Зеленского", — говорится в публикации.В течение текущей недели НАБУ и САП инкриминировали бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку незаконное отмывание денежных средств в объеме свыше 460 миллионов гривен при возведении элитных жилых комплексов в Киевской области. Органы правосудия наложили арест на объекты недвижимости в рамках данного разбирательства.Вслед за этим профильные ведомства объявили, что круг подозреваемых пополнился еще шестью лицами. Персональные данные официально не раскрываются, однако, согласно сведениям прессы, а именно издания "Страна.ua", в их числе находится прежний вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по иному уголовному производству, связанному со взяточничеством. Также среди фигурантов числится коммерсант, замешанный в скандале вокруг Миндичгейта. Как сообщается, под этим подразумевается непосредственно Тимур Миндич — приятель и соратник Владимира Зеленского.Несколько позже руководитель САП Александр Якименко проинформировал, что структура настаивает на заключении Ермака под стражу, затребовав при этом альтернативу в виде денежного залога на сумму 180 миллионов гривен.Прежний глава офиса Зеленского лишился своего поста в ноябре из-за масштабных коррупционных разбирательств в энергетическом секторе на Украине.
Дело против Ермака может быть поводом для Зеленского согласиться на мир
