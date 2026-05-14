Правительство выделит около 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог - 14.05.2026, ПРАЙМ
Правительство выделит около 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог
14:07 14.05.2026 (обновлено: 15:09 14.05.2026)
 
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Правительство выделит около 1,8 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков в Забайкалье, Омской и Оренбургской областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Речь идет об Омской, об Оренбургской областях и Забайкальском крае. Ранее были направлены ресурсы на компенсацию их расходов, на выплаты для восстановления или ремонта жилья. Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды... Выделим на эти цели около 1,8 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что речь идет о трассах регионального, межмуниципального и местного значения.
"Транспортная инфраструктура оказывает большое влияние на экономику, на комфорт, на безопасность граждан. Ее работе надо, конечно, постоянное внимание уделять. Здесь я попросил бы Минтранс своевременно довести финансирование. И, конечно, контролировать дороги, ремонт их, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям", - добавил Мишустин.
