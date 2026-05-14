"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в ОАЭ - 14.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260514/dubay-869926566.html
Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться каждый | 14.05.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в ОАЭ

"Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы из Москвы в Дубай

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться каждый день, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля - два раза в сутки", - говорится в сообщении.
Рейсы Москва - Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес, отметили в "Аэрофлоте". Продажа билетов на рейс открыта.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. Все ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле.
 
