"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в ОАЭ

2026-05-14T14:25+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться каждый день, сообщил перевозчик. "Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля - два раза в сутки", - говорится в сообщении. Рейсы Москва - Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес, отметили в "Аэрофлоте". Продажа билетов на рейс открыта. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. Все ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле.

