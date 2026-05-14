https://1prime.ru/20260514/dvigatel-869925648.html

Алиханов рассказал, где можно использовать технологии двигателя ПД-35

Алиханов рассказал, где можно использовать технологии двигателя ПД-35 - 14.05.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал, где можно использовать технологии двигателя ПД-35

Разрабатываемый двигатель ПД-35 возможно использовать в военной и гражданской авиатехнике, а также в сфере энергетики, заявил глава Минпромторга РФ Антон... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T13:48+0300

2026-05-14T13:48+0300

2026-05-14T13:48+0300

экономика

россия

промышленность

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862522484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72438557af39798196d0e95e5682f880.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Разрабатываемый двигатель ПД-35 возможно использовать в военной и гражданской авиатехнике, а также в сфере энергетики, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Разрабатываемый ПД-35 тоже можно использовать и под военную, и гражданскую авиатехнику, и опять же, для энергомаша", - сказал министр на съезде Союза машиностроителей России. Он отметил, что Россия обладает успешным опытом адаптации двигателей из боевой авиации под газотурбинные установки и газоперекачивающие агрегаты. Кроме того, новые малые газотурбинные двигатели подходят не только для военных беспилотников, но и для тяжелых гражданских БАС. "В перспективе и пассажирских, в том числе в составе гибридных систем", - отметил Алиханов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг