Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал, где можно использовать технологии двигателя ПД-35 - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260514/dvigatel-869925648.html
Алиханов рассказал, где можно использовать технологии двигателя ПД-35
Алиханов рассказал, где можно использовать технологии двигателя ПД-35 - 14.05.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, где можно использовать технологии двигателя ПД-35
Разрабатываемый двигатель ПД-35 возможно использовать в военной и гражданской авиатехнике, а также в сфере энергетики, заявил глава Минпромторга РФ Антон... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T13:48+0300
2026-05-14T13:48+0300
экономика
россия
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862522484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72438557af39798196d0e95e5682f880.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Разрабатываемый двигатель ПД-35 возможно использовать в военной и гражданской авиатехнике, а также в сфере энергетики, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Разрабатываемый ПД-35 тоже можно использовать и под военную, и гражданскую авиатехнику, и опять же, для энергомаша", - сказал министр на съезде Союза машиностроителей России. Он отметил, что Россия обладает успешным опытом адаптации двигателей из боевой авиации под газотурбинные установки и газоперекачивающие агрегаты. Кроме того, новые малые газотурбинные двигатели подходят не только для военных беспилотников, но и для тяжелых гражданских БАС. "В перспективе и пассажирских, в том числе в составе гибридных систем", - отметил Алиханов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862522484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17ab9ea5665b1ec64f50f560c796c657.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
13:48 14.05.2026
 
Алиханов рассказал, где можно использовать технологии двигателя ПД-35

Алиханов: двигатель ПД-35 можно использовать в военной и гражданской авиатехнике

© Фото : ОДКИспытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35
Испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35 - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35. Архивное фото
© Фото : ОДК
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Разрабатываемый двигатель ПД-35 возможно использовать в военной и гражданской авиатехнике, а также в сфере энергетики, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Разрабатываемый ПД-35 тоже можно использовать и под военную, и гражданскую авиатехнику, и опять же, для энергомаша", - сказал министр на съезде Союза машиностроителей России.
Он отметил, что Россия обладает успешным опытом адаптации двигателей из боевой авиации под газотурбинные установки и газоперекачивающие агрегаты. Кроме того, новые малые газотурбинные двигатели подходят не только для военных беспилотников, но и для тяжелых гражданских БАС.
"В перспективе и пассажирских, в том числе в составе гибридных систем", - отметил Алиханов.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала