Алиханов рассказал, где можно использовать технологии двигателя ПД-35
Разрабатываемый двигатель ПД-35 возможно использовать в военной и гражданской авиатехнике, а также в сфере энергетики, заявил глава Минпромторга РФ Антон...
2026-05-14T13:48+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Разрабатываемый двигатель ПД-35 возможно использовать в военной и гражданской авиатехнике, а также в сфере энергетики, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Разрабатываемый ПД-35 тоже можно использовать и под военную, и гражданскую авиатехнику, и опять же, для энергомаша", - сказал министр на съезде Союза машиностроителей России. Он отметил, что Россия обладает успешным опытом адаптации двигателей из боевой авиации под газотурбинные установки и газоперекачивающие агрегаты. Кроме того, новые малые газотурбинные двигатели подходят не только для военных беспилотников, но и для тяжелых гражданских БАС. "В перспективе и пассажирских, в том числе в составе гибридных систем", - отметил Алиханов.
Алиханов: двигатель ПД-35 можно использовать в военной и гражданской авиатехнике