ОДК разработала российские аналоги французских и американских двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входил в "Ростех") разработала полностью российские аналоги французских и американских двигателей на... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T16:22+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входил в "Ростех") разработала полностью российские аналоги французских и американских двигателей на гражданских вертолетах, сообщил глава ОДК Александр Грачев. "На сегодняшний день в рамках гражданской авиации мы полностью заменили французские и американские двигатели на вертолетах", - сказал Грачев, выступая на съезде Союза машиностроителей России. Он отметил, что двигатель ВК-650, созданный ОДК, используется на трех вертолетах - "Ансат", Ми-34 и Ка-226, их поставка будет обеспечиваться со следующего года.

