ЦБ оценил экономическую активность в России в I квартале

2026-05-14T16:11+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Показатели экономической активности в России в первом квартале не учитывают ряд факторов, в том числе календарный и погодный, а также оценки компаний, поэтому данные не всегда можно интерпретировать в лоб, и они могут давать ложные сигналы, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. В своих заметках об экономике в Telegram-канале регулятора он привел данные индикатора базовых видов экономической деятельности (ИБВЭД), который по кварталу показал снижение на 0,7% в годовом выражении. При этом в январе и феврале зафиксировано падение на 2,9% и 2,1% год к году соответственно, а вот в марте — наоборот, рост на 2,2% к марту прошлого года. "Неужели экономическая активность сначала стремительно упала, а потом - резво подпрыгнула? Или значение за март какое-то ошибочное? Конечно, нет. И дело вот в чем. Во-первых, календарь", - пишет зампред ЦБ в Telegram-канале регулятора. "Росстат (как и другие статистические агентства в мире) не учитывает различия в числе рабочих дней в те годы, для которых проводится сравнение. А в этом году различия были прямо очень большие - на два рабочих дня меньше в январе, и на один - в феврале. По кварталу - только 55 рабочих дней против 58 в прошлом году", - продолжает он. Вышеупомянутый фактор мог вычесть из годовых темпов роста ВВП в первом квартале 2026 года до 0,5 процентного пункта, сообщает зампред. А в мае-июне и во втором квартале будет обратная история - на три рабочих дня больше. Поэтому по всем показателям выпуска увидеть темп роста без искажений можно будет только в целом по итогам первого полугодия, поясняет Заботкин. "Во-вторых, погода. Январь и часть февраля в этом году выдались очень холодными и чрезвычайно снежными. Это сильно влияет на строительные работы и даже на торговлю (если замело дороги, то какие-то несрочные покупки будут отложены до оттепели)", - приводит еще один аргумент Заботкин. Так что индикатор базовых видов экономической деятельности, по его словам, за январь-февраль дополнительно занизил впечатление о текущем уровне активности. И стройка, и розничные продажи отчасти наверстывали это в марте. В-третьих, оценки компаний - в мониторинге предприятий ЦБ РФ показатели за первый квартал 2026 года были не сильно ниже второго полугодия 2025 года, то есть не подтверждали столь глубокого падения деловой активности, пишет зампред. Сводный индекс бизнес-климата в среднем за первый квартал 2026 года был положительным, а в апреле и вовсе вырос. "В общем, этот случай - наглядный пример того, что показатели экономической статистики не всегда можно интерпретировать в лоб. И что данные за отдельно взятые месяцы могут давать ложные сигналы", - сказал Заботкин. "Данные Росстата за март показывают продолжение роста (конечно, он происходит не во всех отраслях). Но и эти данные требуют подтверждения последующими месяцами. Так что ждем апрельскую статистику для более надежных выводов", - подытожил зампред.

