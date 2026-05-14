https://1prime.ru/20260514/ekspert-869910651.html

Эксперт рассказал, при каких условиях не стоит брать кредит

Эксперт рассказал, при каких условиях не стоит брать кредит - 14.05.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, при каких условиях не стоит брать кредит

Кредит не стоит брать при отсутствии финансовой подушки в 3-6 месячных окладов, нестабильном доходе или наличии другого кредита, рассказал РИА Новости эксперт... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T04:18+0300

2026-05-14T04:18+0300

2026-05-14T04:35+0300

банки

финансы

недвижимость

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869910651.jpg?1778722518

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кредит не стоит брать при отсутствии финансовой подушки в 3-6 месячных окладов, нестабильном доходе или наличии другого кредита, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "С точки зрения персональных финансов кредит – это обычно не первый, а последний инструмент. Он бывает оправдан, если речь идет о покупке жилья, вопросах здоровья, получении образования, но надо помнить, что кредит брать рискованно, если у вас нет личного финансового резерва в 3-6 месячных окладов, нестабильный доход или уже есть другой кредит или кредиты", – сказал он. Эксперт отметил, что кредитную историю можно улучшить, но постепенно. Прежде всего нужно вовремя платить по всем текущим кредитам, не допуская просрочек даже в один день, указал он. При наличии просроченных задолженностей важно как можно быстрее их закрыть, добавил Смирнов. Он также посоветовал не набирать новые займы и не рассылать много заявок в банки за короткий срок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, недвижимость, "бкс мир инвестиций"