Эксперт рассказал, при каких условиях не стоит брать кредит - 14.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, при каких условиях не стоит брать кредит
2026-05-14T04:18+0300
2026-05-14T04:35+0300
банки
финансы
недвижимость
"бкс мир инвестиций"
04:18 14.05.2026 (обновлено: 04:35 14.05.2026)
 
Эксперт рассказал, при каких условиях не стоит брать кредит

РИА Новости: кредит не стоит брать при отсутствии финансовой подушки

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кредит не стоит брать при отсутствии финансовой подушки в 3-6 месячных окладов, нестабильном доходе или наличии другого кредита, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"С точки зрения персональных финансов кредит – это обычно не первый, а последний инструмент. Он бывает оправдан, если речь идет о покупке жилья, вопросах здоровья, получении образования, но надо помнить, что кредит брать рискованно, если у вас нет личного финансового резерва в 3-6 месячных окладов, нестабильный доход или уже есть другой кредит или кредиты", – сказал он.
Эксперт отметил, что кредитную историю можно улучшить, но постепенно. Прежде всего нужно вовремя платить по всем текущим кредитам, не допуская просрочек даже в один день, указал он. При наличии просроченных задолженностей важно как можно быстрее их закрыть, добавил Смирнов.
Он также посоветовал не набирать новые займы и не рассылать много заявок в банки за короткий срок.
 
