Эксперты рассказали, кто чаще всего осваивает навыки работы с ИИ

2026-05-14T04:18+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Специалисты из сферы производства, инженерии, строительства и технических специальностей чаще всего осваивают навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ), сразу за ними идут представители сфер образования, науки и исследовательской деятельности, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы" и "Контура". "В опросе среди респондентов, осваивающих навыки работы с ИИ, наибольшая доля (13%) приходится на специалистов из сферы производства, инженерии, строительства и технических специальностей. Еще 9% участников опроса - представители сфер образования, науки и исследовательской деятельности. На IT, разработку и аналитику данных приходится 7% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 5 тысяч работающих россиян. Отмечается, что каждый пятый сотрудник, владеющий навыками работы с ИИ, регулярно применяет эти технологии в рабочих задачах. Около 67% россиян, которые учатся работать с ИИ, пока используют эти инструменты на базовом уровне в повседневной жизни. Однако каждый десятый уже разобрался в продвинутых настройках. При этом только 2% опрошенных сообщили, что обучают других людей или создают курсы по работе с ИИ. Чаще всего интерес к изучению возможностей ИИ возникает из личной мотивации. Почти половина респондентов сообщили, что начали изучать технологии из любопытства. Еще 32% захотели освоить востребованный навык, 31% - повысить профессиональный уровень, а 23% - автоматизировать рутинные задачи. Самостоятельное обучение остается самым популярным способом освоения ИИ-инструментов. Более половины опрошенных изучают возможности нейросетей самостоятельно через практику и открытые источники, еще 17% учатся с помощью друзей и коллег, 12% смотрят обучающие видео, а 9% проходят бесплатные онлайн-курсы. "Работодатели также постепенно подключаются к обучению сотрудников. У 10% сотрудников проводятся внутренние курсы, еще 8% получают компенсацию стоимости внешнего обучения. 12% опрошенных сообщили, что были проведены разовые лекции, а 17% - что обучение пока только планируют внедрить", - прокомментировали в исследовании.

