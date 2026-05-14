https://1prime.ru/20260514/energopotreblenie-869938029.html
Эксперты прогнозируют рост энергопотребления в ЕЭС в 2026 году на 1,1%
Эксперты прогнозируют рост энергопотребления в ЕЭС в 2026 году на 1,1% - 14.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют рост энергопотребления в ЕЭС в 2026 году на 1,1%
Энергопотребление в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2026 году может вырасти на 1,1% по сравнению с прошлым годом и составить 1,156 триллиона кВт.ч, следует... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T19:07+0300
2026-05-14T19:07+0300
2026-05-14T19:07+0300
энергетика
калининград
камчатский край
еэс
https://cdnn.1prime.ru/img/82849/22/828492227_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_7859bc6346f0298e51299a313d2c0788.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2026 году может вырасти на 1,1% по сравнению с прошлым годом и составить 1,156 триллиона кВт.ч, следует из обзора аналитической компании "Эйлер", который есть в распоряжении РИА Новости. По данным "Эйлер", энергопотребление в ЕЭС России (в состав которой не входят территориально изолированные энергосистемы, например, Калининграда и Камчатского края) за 2025 год составило 1,143 триллиона кВт.ч. Как указывается в обзоре, за первые четыре месяца этого года потребление электроэнергии в ЕЭС России составило 407 миллиардов кВт.ч, что на 1,5% больше аналогичного периода прошлого года. По данным "СО ЕЭС", энергопотребление по всей России, в том числе в территориально изолированных энергосистемах, в 2025 году снизилось на 1,1% и составило 1,161 триллиона кВт.ч.
https://1prime.ru/20260513/energokrizis-869887571.html
калининград
камчатский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82849/22/828492227_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_8614f205d9ffb839e83e72b53f9344b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, камчатский край, еэс
Энергетика, КАЛИНИНГРАД, Камчатский край, ЕЭС
Эксперты прогнозируют рост энергопотребления в ЕЭС в 2026 году на 1,1%
Эксперты прогнозируют рост энергопотребления в Единой энергосистеме РФ в 2026 г на 1,1%
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2026 году может вырасти на 1,1% по сравнению с прошлым годом и составить 1,156 триллиона кВт.ч, следует из обзора аналитической компании "Эйлер", который есть в распоряжении РИА Новости.
По данным "Эйлер", энергопотребление в ЕЭС
России (в состав которой не входят территориально изолированные энергосистемы, например, Калининграда
и Камчатского края
) за 2025 год составило 1,143 триллиона кВт.ч.
Как указывается в обзоре, за первые четыре месяца этого года потребление электроэнергии в ЕЭС России составило 407 миллиардов кВт.ч, что на 1,5% больше аналогичного периода прошлого года.
По данным "СО ЕЭС", энергопотребление по всей России, в том числе в территориально изолированных энергосистемах, в 2025 году снизилось на 1,1% и составило 1,161 триллиона кВт.ч.
ВЯА назвала мировой энергокризис поворотным моментом для атомной энергетики