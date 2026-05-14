Эксперты прогнозируют рост энергопотребления в ЕЭС в 2026 году на 1,1%

2026-05-14T19:07+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2026 году может вырасти на 1,1% по сравнению с прошлым годом и составить 1,156 триллиона кВт.ч, следует из обзора аналитической компании "Эйлер", который есть в распоряжении РИА Новости. По данным "Эйлер", энергопотребление в ЕЭС России (в состав которой не входят территориально изолированные энергосистемы, например, Калининграда и Камчатского края) за 2025 год составило 1,143 триллиона кВт.ч. Как указывается в обзоре, за первые четыре месяца этого года потребление электроэнергии в ЕЭС России составило 407 миллиардов кВт.ч, что на 1,5% больше аналогичного периода прошлого года. По данным "СО ЕЭС", энергопотребление по всей России, в том числе в территориально изолированных энергосистемах, в 2025 году снизилось на 1,1% и составило 1,161 триллиона кВт.ч.

