Экс-глава офиса Зеленского Ермак планирует покинуть Украину

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T00:02+0300

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По данным украинских источников, бывший глава офиса (Зеленского - ред.) Андрей Ермак планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности, прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде", - сообщил собеседник агентства. В среду в суде экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, заявил, что у него нет денег на внесение залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов), и суд продолжил избрание меры пресечения.

