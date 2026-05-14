Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава офиса Зеленского Ермак планирует покинуть Украину - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260514/ermak-869908479.html
Экс-глава офиса Зеленского Ермак планирует покинуть Украину
Экс-глава офиса Зеленского Ермак планирует покинуть Украину - 14.05.2026, ПРАЙМ
Экс-глава офиса Зеленского Ермак планирует покинуть Украину
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T00:02+0300
2026-05-14T00:02+0300
общество
экономика
мировая экономика
украина
израиль
киев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869908479.jpg?1778706166
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По данным украинских источников, бывший глава офиса (Зеленского - ред.) Андрей Ермак планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности, прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде", - сообщил собеседник агентства. В среду в суде экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, заявил, что у него нет денег на внесение залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов), и суд продолжил избрание меры пресечения.
украина
израиль
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, израиль, киев, владимир зеленский
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, Киев, Владимир Зеленский
00:02 14.05.2026
 
Экс-глава офиса Зеленского Ермак планирует покинуть Украину

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По данным украинских источников, бывший глава офиса (Зеленского - ред.) Андрей Ермак планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности, прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде", - сообщил собеседник агентства.
В среду в суде экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, заявил, что у него нет денег на внесение залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов), и суд продолжил избрание меры пресечения.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАИЗРАИЛЬКиевВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала