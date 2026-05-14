Экс-глава офиса Зеленского Ермак планирует покинуть Украину
2026-05-14T00:02+0300
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По данным украинских источников, бывший глава офиса (Зеленского - ред.) Андрей Ермак планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности, прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде", - сообщил собеседник агентства.
В среду в суде экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, заявил, что у него нет денег на внесение залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов), и суд продолжил избрание меры пресечения.
