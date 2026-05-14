На Украине сделали внезапное заявление после ареста Ермака

2026-05-14T13:27+0300

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака сигнализирует о начале серьезных изменений на Украине, пишет издание "Страна.ua"."В целом это порождает в политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Владимира Зеленского могут начать погружать в политический вакуум, вручая подозрение всем, кто с ним и с его "Семьей" еще работает.Издание пишет, что этот процесс не будет быстрым, глава киевского режима будет его тормозить переключением внимания на другие инфоповоды, но движением будет неумолимым с развилкой: или принятие всех условий, или отставка.На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. По информации издания "Страна.ua", один из особняков может принадлежать Зеленскому. Уже в четверг самого политика взяли под стражу с возможностью выйти под залог в 140 миллионов гривен.

