Фицо обвинил власти ЕС в глупости из-за России
Премьер-министр Словакии, Роберт Фицо обвинил Евросоюз недальновидной политике относительно импорта энергоресурсов из России, сообщает издание Hlavny Dennik.
2026-05-14T01:59+0300
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии, Роберт Фицо обвинил Евросоюз недальновидной политике относительно импорта энергоресурсов из России, сообщает издание Hlavny Dennik."В то время как ЕС объявляет о необходимости отказа от российских энергопоставок, в некоторых странах-членах импорт из России продолжает расти. В то же время, по мнению критиков, появляется новая зависимость — уже не от Москвы, а от Вашингтона. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей речи в Братиславе раскритиковал план ЕС по отказу от энергоресурсов из России к 2027 году. "Мы такие идиоты", — заявил он", — говорится публикациию.Словацкий премьер, по мнению издания, предостерег Евросоюз, что его решение просто увеличивает стоимость углеводородов для европейских потребителей."ЕС преподносит этот шаг как необходимый для европейской энергетической независимости. Однако, по мнению Фицо, это лишь создает новую и более дорогую зависимость от США. <…> "Русские будут поставлять газ и нефть американцам по стандартным ценам, а США перепродадут их нам с высокой американской наценкой", — сказал Фицо", — передает издание.Россия неоднократно заявляла, что Запад допустил серьезную ошибку, отказавшись от ее углеводородов, и попадет в новую, усиленную зависимость с более высокими ценами. В то время те, кто решил прекратить покупать энергоресурсы из РФ, все равно через посредников закупают российские нефть и газ.Согласно анализу РИА Новости данных аналитической компании Bruegel, импорт сжиженного природного газа из России странами ЕС в апреле увеличился на 15,5% по сравнению с апрелем предыдущего года и достиг 2,169 миллиарда кубометров.
HD: Фицо осудил план ЕС полностью прекратить импорт энергоресурсов из России
