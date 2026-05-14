Фондовые индексы Европы выросли в четверг

Фондовые индексы Европы выросли по итогам четверга на фоне снижения геополитической напряженности после визита президента США Дональда Трампа в Китай,... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T22:31+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы выросли по итогам четверга на фоне снижения геополитической напряженности после визита президента США Дональда Трампа в Китай, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,46% - до 10 372,93 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,93%, до 8 082,27 пункта, немецкий DAX увеличился на 1,32%, до 24 456,26 пункта. Ранее в четверг был опубликован ряд статистических данных по странам Европы. Национальное статистическое бюро Великобритании сообщило, что ВВП страны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,1% в годовом и на 0,6% в квартальном выражении при прогнозе роста только на 0,8% и 0,6% соответственно. Ведомство также отметило, что объем промышленного производства в Великобритании в марте снизился меньше прогноза в 0,3% в месячном выражении, сократившись только на 0,2%. Трейдеры также обратили внимание на динамику в корпоративном секторе. Так, стоимость акций британской компании-производителя товаров класса "люкс" Burberry Group упала почти на 7% на фоне ее прогноза на текущий финансовый год о вероятном негативном влиянии на доверие потребителей из-за внешнеполитической и макроэкономической неопределенности, а также уходе в отставку председателя правления компании Гэрри Мерфи (Gerry Murphy). Аналитики отметили благоприятное влияние на динамику европейских рынков ожиданий скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке после визита президента США Дональда Трампа в Китай. Трамп в среду прибыл с трехдневным визитом в Пекин, в четверг провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы ожидаем развития событий в Китае... все взгляды прикованы к ближневосточному кризису, чтобы он действительно разрешился", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела инвестиционной стратегии в RBC Wealth Management Фредерик Каррье (Frédérique Carrier).

