Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова премьера Дании о победе России вызвали возмущение на Западе - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/evropa-869942417.html
Слова премьера Дании о победе России вызвали возмущение на Западе
Слова премьера Дании о победе России вызвали возмущение на Западе - 14.05.2026, ПРАЙМ
Слова премьера Дании о победе России вызвали возмущение на Западе
Европейские политики все сильнее тревожатся из-за ситуации вокруг Украины, пишет L'AntiDiplomatico. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T23:39+0300
2026-05-14T23:39+0300
украина
владимир зеленский
европа
ес
сергей лавров
дания
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Европейские политики все сильнее тревожатся из-за ситуации вокруг Украины, пишет L'AntiDiplomatico.Так издание прокомментировало слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что возможное мирное соглашение станет катастрофой для Европы, а победа России недопустима."В определенных кругах западной правящей верхушки начинает проскальзывать некоторое беспокойство, ведь если конфликт закончится &lt;…&gt; многие политики в буквальном смысле сядут в лужу", — говорится в публикации.Как считает автор материала, развитие событий на Украине приводит к тому, что все больше европейских лидеров начинают допускать необходимость переговоров с Россией. При этом в Евросоюзе усиливается политическая нестабильность, а действия Владимира Зеленского вызывают растущее раздражение.В воскресенье посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские государства не демонстрируют стремления к восстановлению диалога с Москвой по украинскому вопросу.Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 февраля подчеркивал, что Россия положительно оценивает позицию США по урегулированию ситуации на Украине, однако внимательно следит за попытками Европы изменить курс Вашингтона, согласованный в Анкоридже.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260514/ukraina-869942268.html
https://1prime.ru/20260514/donbass-869941870.html
украина
европа
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, европа, ес, сергей лавров, дания
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, ЕС, Сергей Лавров, ДАНИЯ
23:39 14.05.2026
 
Слова премьера Дании о победе России вызвали возмущение на Западе

L'AntiDiplomatico: заявление Фредериксен отражает страхи Европы

© fotolia.com / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Флаг Дании. Архивное фото
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Европейские политики все сильнее тревожатся из-за ситуации вокруг Украины, пишет L'AntiDiplomatico.
Так издание прокомментировало слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что возможное мирное соглашение станет катастрофой для Европы, а победа России недопустима.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
"Освистали со всех сторон". На Западе высмеяли провал Мерца из-за Украины
Вчера, 23:36
"В определенных кругах западной правящей верхушки начинает проскальзывать некоторое беспокойство, ведь если конфликт закончится <…> многие политики в буквальном смысле сядут в лужу", — говорится в публикации.
Как считает автор материала, развитие событий на Украине приводит к тому, что все больше европейских лидеров начинают допускать необходимость переговоров с Россией. При этом в Евросоюзе усиливается политическая нестабильность, а действия Владимира Зеленского вызывают растущее раздражение.
В воскресенье посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские государства не демонстрируют стремления к восстановлению диалога с Москвой по украинскому вопросу.
Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 февраля подчеркивал, что Россия положительно оценивает позицию США по урегулированию ситуации на Украине, однако внимательно следит за попытками Европы изменить курс Вашингтона, согласованный в Анкоридже.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
"Последний шанс". На Украине сделали заявление о выводе ВСУ из Донбасса
Вчера, 23:10
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПАЕССергей ЛавровДАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала