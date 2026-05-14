Слова премьера Дании о победе России вызвали возмущение на Западе
Европейские политики все сильнее тревожатся из-за ситуации вокруг Украины, пишет L'AntiDiplomatico.
2026-05-14T23:39+0300
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Европейские политики все сильнее тревожатся из-за ситуации вокруг Украины, пишет L'AntiDiplomatico.Так издание прокомментировало слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что возможное мирное соглашение станет катастрофой для Европы, а победа России недопустима."В определенных кругах западной правящей верхушки начинает проскальзывать некоторое беспокойство, ведь если конфликт закончится <…> многие политики в буквальном смысле сядут в лужу", — говорится в публикации.Как считает автор материала, развитие событий на Украине приводит к тому, что все больше европейских лидеров начинают допускать необходимость переговоров с Россией. При этом в Евросоюзе усиливается политическая нестабильность, а действия Владимира Зеленского вызывают растущее раздражение.В воскресенье посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские государства не демонстрируют стремления к восстановлению диалога с Москвой по украинскому вопросу.Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 февраля подчеркивал, что Россия положительно оценивает позицию США по урегулированию ситуации на Украине, однако внимательно следит за попытками Европы изменить курс Вашингтона, согласованный в Анкоридже.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
L'AntiDiplomatico: заявление Фредериксен отражает страхи Европы