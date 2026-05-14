https://1prime.ru/20260514/finlyandiya-869940116.html

В Финляндии нашли новое месторождение золота

В Финляндии нашли новое месторождение золота - 14.05.2026, ПРАЙМ

В Финляндии нашли новое месторождение золота

Новое месторождение золота найдено на востоке Финляндии, сообщила горнодобывающая компания Endomines. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T21:22+0300

2026-05-14T21:22+0300

2026-05-14T21:22+0300

промышленность

финляндия

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Новое месторождение золота найдено на востоке Финляндии, сообщила горнодобывающая компания Endomines. "Endomines выявила четыре новых месторождения золота в (районе - ред.) Укколанваара", - говорится в сообщении на сайте компании. Район Укколанваара располагается в Иломантси на востоке страны недалеко от российской границы. По словам компании, одна из новых залежей обнаружена в шести километрах от прежнего месторождения, еще три располагаются между ними. Компания также сообщила, что обнаружение новых зон в ранее выявленных регионах позволяет предположить, что зона золотоносности может быть значительной.

https://1prime.ru/20260513/zoloto-869860411.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, финляндия, золото