В Финляндии нашли новое месторождение золота - 14.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии нашли новое месторождение золота
21:22 14.05.2026
 
В Финляндии нашли новое месторождение золота

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Новое месторождение золота найдено на востоке Финляндии, сообщила горнодобывающая компания Endomines.
"Endomines выявила четыре новых месторождения золота в (районе - ред.) Укколанваара", - говорится в сообщении на сайте компании.
Район Укколанваара располагается в Иломантси на востоке страны недалеко от российской границы.
По словам компании, одна из новых залежей обнаружена в шести километрах от прежнего месторождения, еще три располагаются между ними.
Компания также сообщила, что обнаружение новых зон в ранее выявленных регионах позволяет предположить, что зона золотоносности может быть значительной.
