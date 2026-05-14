https://1prime.ru/20260514/finlyandiya-869940116.html
В Финляндии нашли новое месторождение золота
В Финляндии нашли новое месторождение золота - 14.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии нашли новое месторождение золота
Новое месторождение золота найдено на востоке Финляндии, сообщила горнодобывающая компания Endomines. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T21:22+0300
2026-05-14T21:22+0300
2026-05-14T21:22+0300
промышленность
финляндия
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Новое месторождение золота найдено на востоке Финляндии, сообщила горнодобывающая компания Endomines. "Endomines выявила четыре новых месторождения золота в (районе - ред.) Укколанваара", - говорится в сообщении на сайте компании. Район Укколанваара располагается в Иломантси на востоке страны недалеко от российской границы. По словам компании, одна из новых залежей обнаружена в шести километрах от прежнего месторождения, еще три располагаются между ними. Компания также сообщила, что обнаружение новых зон в ранее выявленных регионах позволяет предположить, что зона золотоносности может быть значительной.
https://1prime.ru/20260513/zoloto-869860411.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_5f0f3c4032f33176599ef85dc90a55b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, финляндия, золото
Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ, золото
В Финляндии нашли новое месторождение золота
В Финляндии недалеко от границы с Россией нашли новое месторождение золота
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Новое месторождение золота найдено на востоке Финляндии, сообщила горнодобывающая компания Endomines
.
"Endomines выявила четыре новых месторождения золота в (районе - ред.) Укколанваара", - говорится в сообщении на сайте компании.
Район Укколанваара располагается в Иломантси на востоке страны недалеко от российской границы.
По словам компании, одна из новых залежей обнаружена в шести километрах от прежнего месторождения, еще три располагаются между ними.
Компания также сообщила, что обнаружение новых зон в ранее выявленных регионах позволяет предположить, что зона золотоносности может быть значительной.
"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели