Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260514/gana-869911824.html
Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений
Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений - 14.05.2026, ПРАЙМ
Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений
Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений в страну, заявил РИА Новости глава Центра торговли и отношений Гана-Россия Джон Агри. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T05:34+0300
2026-05-14T05:34+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
казань
гана
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869911824.jpg?1778726075
КАЗАНЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений в страну, заявил РИА Новости глава Центра торговли и отношений Гана-Россия Джон Агри. "Мы хотели бы увеличить объем импорта в три раза. Нам нужно больше удобрений для наших фермеров. Мы хотим посмотреть, как мы можем это сделать", - сказал он на полях экономического форума в Казани. По словам предпринимателя, представители бизнеса Ганы обсуждают в Казани наилучшие условия торговли между двумя странами. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
казань
гана
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, казань, гана, рф
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, КАЗАНЬ, ГАНА, РФ
05:34 14.05.2026
 
Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений

Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений в страну, заявил РИА Новости глава Центра торговли и отношений Гана-Россия Джон Агри.
"Мы хотели бы увеличить объем импорта в три раза. Нам нужно больше удобрений для наших фермеров. Мы хотим посмотреть, как мы можем это сделать", - сказал он на полях экономического форума в Казани.
По словам предпринимателя, представители бизнеса Ганы обсуждают в Казани наилучшие условия торговли между двумя странами.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯКАЗАНЬГАНАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала