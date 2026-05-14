Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений в страну, заявил РИА Новости глава Центра торговли и отношений Гана-Россия Джон Агри. | 14.05.2026, ПРАЙМ
КАЗАНЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Гана заинтересована в трехкратном увеличении импорта российских удобрений в страну, заявил РИА Новости глава Центра торговли и отношений Гана-Россия Джон Агри.
"Мы хотели бы увеличить объем импорта в три раза. Нам нужно больше удобрений для наших фермеров. Мы хотим посмотреть, как мы можем это сделать", - сказал он на полях экономического форума в Казани.
По словам предпринимателя, представители бизнеса Ганы обсуждают в Казани наилучшие условия торговли между двумя странами.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
