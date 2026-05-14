"Газпром" и "Сербиягаз" обсудили сотрудничество в газовой сфере

2026-05-14T13:01+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор сербского "Сербиягаза" Душан Баятович обсудили сотрудничество в газовой сфере, говорится в сообщении компании. "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и генерального директора ГП "Сербиягаз" Душана Баятовича. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении. Договор поставок газа из России в Сербию истекал 31 марта текущего года. Накануне его истечения стороны согласовали условия продления контракта до 30 июня.

