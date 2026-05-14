В ГД разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником

2026-05-14T00:02+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником без автоматического переноса выходного дня на следующий рабочий день, сообщил РИА Новости соавтор и разработчик документа, депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") . "Почему признание Пасхи государственным праздником важно? Потому что у нас в Указе президента №809 о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей отдельно говорится о ведущей роли православия в истории и развитии России", - сказал Гусев агентству. Он пояснил, что законопроект подготовлен таким образом, что следующий после Пасхи день выходным не будет. "Сейчас депутаты получат проект рассылкой, может, кто-то захочет что-то там поправить, он потребует отзыва правительства, но я думаю, что может быть обсужден уже в этой сессии", - уточнил депутат. Проект о внесении соответствующих изменений в законодательство имеется в распоряжении РИА Новости. "Дополнить часть первую новым абзацем десятым: "Первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия по православному юлианскому календарю в соответствии с александрийской пасхалией - День Светлого Христова Воскресения - Пасхи", - сказано в тексте проекта федерального закона. Как уточняется в пояснительной записке, установление Пасхи в качестве нерабочего праздничного дня не будет способствовать расширению общего объема свободного времени граждан, поскольку Пасха всегда приходится на воскресенье. Отмечается, что целью законопроекта является не создание дополнительного выходного дня, а уточнение и укрепление правового статуса уже существующего, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих граждан. В связи с этим в отношении указанного праздничного дня предусмотрен специальный режим, исключающий автоматический перенос выходного дня на следующий рабочий день в ситуации совпадения праздничных дней с выходными днями. Предусмотренный законопроектом механизм ежегодного официального объявления правительством РФ конкретной даты Пасхи не позднее чем за один месяц до начала календарного года обеспечивает необходимую правовую определенность и надлежащее информирование всех заинтересованных лиц о соответствующих датах.

