Новым гендиректором BMW стал Милан Неделькович - 14.05.2026, ПРАЙМ
Новым гендиректором BMW стал Милан Неделькович
2026-05-14T22:07+0300
22:07 14.05.2026
 
Новым гендиректором BMW стал Милан Неделькович

БЕРЛИН, 14 мая - ПРАЙМ. Милан Неделькович официально вступил в должность генерального директора немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW), сменив на этой должности Оливьера Ципсе, который руководил компанией на протяжении последних шести лет, сообщает агентство DPA.
"С четверга у более чем 150 000 сотрудников BMW по всему миру новый руководитель", - говорится в материале.
Согласно сообщению агентства, полномочия предыдущего гендиректора Оливьера Ципсе завершились в полночь со среды на четверг. Это кадровое изменение было плановым, и о нем было объявлено в конце 2025 года.
Ранее Неделькович занимал пост члена правления компании, ответственного за производство. Как отметил представитель BMW, помимо поста генерального директора изменения коснулись и должности директора по корпоративной стратегии концерна. Эту должность занял топ-менеджер компании Михаэль Николаидес, сообщает DPA.
Ранее автопроизводитель представил свою отчетность, согласно которой чистая прибыль Bayerische Motoren Werke AG в первом квартале 2026 года сократилась на 23% в годовом выражении и составила 1,672 миллиарда евро.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2025 года составлял 154 540 человека.
