https://1prime.ru/20260514/gendirektor-869940482.html

Новым гендиректором BMW стал Милан Неделькович

Новым гендиректором BMW стал Милан Неделькович - 14.05.2026, ПРАЙМ

Новым гендиректором BMW стал Милан Неделькович

Милан Неделькович официально вступил в должность генерального директора немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW), сменив на этой должности... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T22:07+0300

2026-05-14T22:07+0300

2026-05-14T22:07+0300

бизнес

мюнхен

bmw

https://cdnn.1prime.ru/img/83436/11/834361116_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_e2f3f33a647ed3ac4d79a11096783e49.jpg

БЕРЛИН, 14 мая - ПРАЙМ. Милан Неделькович официально вступил в должность генерального директора немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW), сменив на этой должности Оливьера Ципсе, который руководил компанией на протяжении последних шести лет, сообщает агентство DPA. "С четверга у более чем 150 000 сотрудников BMW по всему миру новый руководитель", - говорится в материале. Согласно сообщению агентства, полномочия предыдущего гендиректора Оливьера Ципсе завершились в полночь со среды на четверг. Это кадровое изменение было плановым, и о нем было объявлено в конце 2025 года. Ранее Неделькович занимал пост члена правления компании, ответственного за производство. Как отметил представитель BMW, помимо поста генерального директора изменения коснулись и должности директора по корпоративной стратегии концерна. Эту должность занял топ-менеджер компании Михаэль Николаидес, сообщает DPA. Ранее автопроизводитель представил свою отчетность, согласно которой чистая прибыль Bayerische Motoren Werke AG в первом квартале 2026 года сократилась на 23% в годовом выражении и составила 1,672 миллиарда евро. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2025 года составлял 154 540 человека.

https://1prime.ru/20260228/bmw-867891065.html

мюнхен

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мюнхен, bmw