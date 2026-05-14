https://1prime.ru/20260514/genkonsul-869912479.html

Генконсул заявил о росте числа разделяющих ценности России европейцев

Генконсул заявил о росте числа разделяющих ценности России европейцев - 14.05.2026, ПРАЙМ

Генконсул заявил о росте числа разделяющих ценности России европейцев

Число разделяющих ценности России европейцев, которые обращаются за визой для переезда в РФ, растет, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T06:16+0300

2026-05-14T06:16+0300

2026-05-14T06:16+0300

россия

экономика

бизнес

рф

женева

швейцария

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869912479.jpg?1778728617

ЖЕНЕВА, 14 мая – ПРАЙМ. Число разделяющих ценности России европейцев, которые обращаются за визой для переезда в РФ, растет, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. "В 2024 году, после указа в августе, было два человека, сразу оформивших себе этот статус. В 2025 году их уже было пять. Из них три швейцарца, один француз и один португалец, проживающие здесь. А в этом (2026 - ред.) году на данный момент у нас уже четыре обращения", - сказал он. Как объяснил консул, за визой обращаются граждане средних лет. "Они находятся в активном, рабочем возрасте. Это, как правило, люди, которые связаны с IT-индустрией, с преподаванием языка. И они мотивируют свои решения тем, что не согласны с происходящим, действительно не разделяют нравственные ценности в своей стране", - отметил Попов. При этом консул указал и на тенденцию роста числа обращений для оформления российского гражданства детям. По его словам, люди хотят, чтобы их дети имели гражданство РФ, даже если находятся в смешанных браках и давно проживают на территории Швейцарии. В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Согласно указу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны.

рф

женева

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, женева, швейцария, владимир путин