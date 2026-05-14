Германия сделает ставку на рыночные механизмы заполнения газохранилищ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Германия сделает ставку на рыночные механизмы заполнения газохранилищ
00:20 14.05.2026 (обновлено: 00:27 14.05.2026)
 
Германия сделает ставку на рыночные механизмы заполнения газохранилищ

БЕРЛИН, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Германии намерены сделать ставку на рыночные механизмы заполнения подземных газохранилищ к предстоящей зиме, заявил представитель минэкономики ФРГ Тим-Никлас Вентцель.
"Мы делаем ставку на рыночные механизмы заполнения газохранилищ", - заявил Вентцель в ходе правительственного брифинга в Берлине.
По его словам, газохранилища в Германии уже не имеют того значения, как три-четыре года назад.
"Заполнение газохранилищ по-прежнему планируется. Но это должно осуществляться силами компаний, а не по инициативе федерального правительства", - указал Вентцель.
При этом он утверждает, что благодаря созданию инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ) Германии не придется обеспечивать снабжение в предстоящий зимний период исключительно за счет газохранилищ.
Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила ранее, что заполнение газохранилищ в Германии на будущий отопительный сезон оказалось под угрозой из-за высоких цен на газ, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Как подчеркивает издание, если хранилища останутся пустыми, правительству Германии придется поручить компании Trading Hub Europe GmbH (THE) закупать газ принудительно, что может обернуться огромными расходами для немецких налогоплательщиков.
 
