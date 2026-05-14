Глава правящей коалиции Израиля внес законопроект о роспуске кнессета - 14.05.2026, ПРАЙМ
Глава правящей коалиции Израиля внес законопроект о роспуске кнессета
Председатель правящей коалиции Израиля Офир Кац внес законопроект о роспуске нынешнего созыва парламента (кнессета), сообщает газета Times of Israel. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T02:03+0300
2026-05-14T02:17+0300
экономика
общество
израиль
биньямин нетаньяху
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Председатель правящей коалиции Израиля Офир Кац внес законопроект о роспуске нынешнего созыва парламента (кнессета), сообщает газета Times of Israel. По данным издания, во вторник израильские оппозиционные партии представили законопроекты о роспуске парламента и призвали спикера кнессета Амира Охану провести предварительное голосование уже в среду. Газета со ссылкой на источник в оппозиции пишет, что Охана отказался это делать. "В среду член правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху представил собственный законопроект о роспуске кнессета и проведении выборов", - говорится в публикации. Как поясняет издание, этот шаг был сделан в попытке взять под контроль как законодательный процесс, так и сроки будущих выборов. Законопроект предусматривает проведение новых выборов не позднее чем через три месяца после его утверждения, при этом дата выборов будет определена комиссией кнессета, пишет газета.
02:03 14.05.2026 (обновлено: 02:17 14.05.2026)
 
Глава правящей коалиции Израиля внес законопроект о роспуске кнессета

Глава правящей коалиции Офир Кац внес законопроект о роспуске нынешнего созыва парламента

