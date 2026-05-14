Глава Народного совета Туркмении отметил вклад Путина в углубление отношений двух стран
2026-05-14T06:20+0300
06:20 14.05.2026
 

Глава Народного совета Туркмении отметил вклад Путина в углубление отношений двух стран

АШХАБАД, 14 мая – ПРАЙМ. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора отметил вклад президента России Владимира Путина в укрепление туркмено-российских отношений, сообщила в четверг официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, отметив вклад главы РФ в углубление туркмено-российских отношений, подчеркнул, что наращивание стратегического сотрудничества с Российской Федерацией выступает одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана", – говорится в сообщении.
Телефонный разговор состоялся в ходе визита Бердымухамедова в Казань.
По данным издания, глава Народного совета отметил, что Туркмения последовательно расширяет многоплановое и системное партнёрство с Россией в духе стратегического сотрудничества, а также взаимодействие в многостороннем формате.
"В повестке дня туркмено-российского сотрудничества особое место отводится торгово-экономическому сектору. Важной составляющей взаимодействия выступает также культурно-гуманитарная сфера. При этом большое значение придается партнерству в таких направлениях, как наука, образование, здравоохранение, культура", – отмечает "Нейтральный Туркменистан".
Туркмения осуществляет председательство в СНГ в 2026 году в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете и ряде других органов содружества. Сопредседателями в 2026 году являются Таджикистан и Узбекистан.
Саммит глав государств СНГ состоится 9 октября в Туркменбаши на туркменском побережье Каспийского моря. В нем ожидается участие президента РФ.
 
