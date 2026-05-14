В Госдуме заявили о росте числа фейковых сайтов гостиниц

2026-05-14T02:33+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые сайты гостиниц и направляют поддельные ссылки якобы от сервисов бронирования в преддверии туристического сезона, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. "В преддверии туристического сезона мы видим рост числа мошеннических схем, связанных с туристической индустрией. Преступники создают фейковые сайты гостиниц, детских лагерей, туристических компаний, группы в социальных сетях, а также направляют гражданам поддельные ссылки и сообщения якобы от сервисов бронирования. Основная задача злоумышленников — получить персональные данные граждан и доступ к их денежным средствам", - сказал Кривоносов. По его словам, особенно активно мошенники используют схемы с "выгодными предложениями", ограниченными акциями и срочными скидками на путёвки и жильё. Депутат добавил, что людей намеренно торопят с оплатой, сообщая, что осталось "последнее место" или "последний номер", после чего переводят в мессенджеры, отправляют ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные платформы. Политик отметил, что отличаться может всего одна буква в адресе сайта или IP-адрес ресурса, а после ввода данных банковской карты деньги списываются и бронирование оказывается фиктивным. Парламентарий отметил, что туристам необходимо особенно внимательно относиться к вопросам цифровой безопасности и пользоваться только проверенными агрегаторами, официальными сайтами и приложениями. "Нельзя переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и смс, сообщать коды подтверждения и вводить данные банковских карт на неизвестных ресурсах. Также важно внимательно проверять адрес сайта, доменное имя и отправителя сообщений. Если цена выглядит подозрительно низкой — это уже повод насторожиться", - добавил он. Депутат подчеркнул, что на законодательном уровне ведётся планомерная работа по повышению прозрачности туристического рынка и защите путешественников. "Совместно с Минэкономразвития России нами подготовлен законопроект о создании Информационного портала в сфере туризма в Российской Федерации. Он объединит проверенные сервисы бронирования, покупки билетов и туристические платформы в единую систему. Кроме того, субъекты Российской Федерации смогут размещать на нём официальную информацию о туристических маршрутах, достопримечательностях и возможностях отдыха в регионах", - отметил Кривоносов. По его словам, внедрение такого механизма позволит существенно повысить безопасность туристов и упростить организацию самостоятельных путешествий по России. "Наша задача — создать безопасную и понятную цифровую среду для туристов, где граждане смогут получать достоверную информацию и пользоваться проверенными сервисами", - заключил политик.

туризм, бизнес, финансы, госдума