Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/gost-869940297.html
Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка
Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка - 14.05.2026, ПРАЙМ
Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка
Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах, сообщили в ведомстве. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T21:40+0300
2026-05-14T21:40+0300
бизнес
общество
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861587961_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9428f57bfbfc1b50e729897eccf8f810.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах, сообщили в ведомстве. "На Конгрессе индустрии детских товаров обсудили новые стандарты, направленные на повышение качества услуг для детей и семейной инфраструктуры. Ключевая тема заседания ТК 181: создание национального стандарта "Услуги по присмотру и уходу за детьми. Комната матери и ребенка. Общие требования", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект ГОСТа предусматривает единые требования к организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных пространствах, учитывающие безопасность, доступность, санитарное содержание, навигацию и комфорт для семей с детьми. "Разрабатываемый ГОСТ должен стать практическим ориентиром для владельцев общественных пространств, проектировщиков, операторов инфраструктуры и производителей решений для семейной инфраструктуры", - прокомментировал глава Росстандарта Антон Шалаев. В ведомстве напомнили, что в рамках программы стандартизации в области товаров и услуг для детей на 2022-2027 годы предусмотрена разработка и обновление 274 стандартов, по 129 из которых работа уже завершена.
https://1prime.ru/20260502/gost--869624047.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861587961_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b4ad8b1cf4eab92f865a03bc1ac4a3c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , росстандарт
Бизнес, Общество , Росстандарт
21:40 14.05.2026
 
Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка

Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка в общественных местах

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Молодая семья с детьми . Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах, сообщили в ведомстве.
"На Конгрессе индустрии детских товаров обсудили новые стандарты, направленные на повышение качества услуг для детей и семейной инфраструктуры. Ключевая тема заседания ТК 181: создание национального стандарта "Услуги по присмотру и уходу за детьми. Комната матери и ребенка. Общие требования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект ГОСТа предусматривает единые требования к организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных пространствах, учитывающие безопасность, доступность, санитарное содержание, навигацию и комфорт для семей с детьми.
"Разрабатываемый ГОСТ должен стать практическим ориентиром для владельцев общественных пространств, проектировщиков, операторов инфраструктуры и производителей решений для семейной инфраструктуры", - прокомментировал глава Росстандарта Антон Шалаев.
В ведомстве напомнили, что в рамках программы стандартизации в области товаров и услуг для детей на 2022-2027 годы предусмотрена разработка и обновление 274 стандартов, по 129 из которых работа уже завершена.
Блюда русской кухни - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на русскую кухню
2 мая, 10:06
 
БизнесОбществоРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала