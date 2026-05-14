https://1prime.ru/20260514/gost-869940297.html

Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка

Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка - 14.05.2026, ПРАЙМ

Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка

Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах, сообщили в ведомстве. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T21:40+0300

2026-05-14T21:40+0300

2026-05-14T21:40+0300

бизнес

общество

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861587961_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9428f57bfbfc1b50e729897eccf8f810.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах, сообщили в ведомстве. "На Конгрессе индустрии детских товаров обсудили новые стандарты, направленные на повышение качества услуг для детей и семейной инфраструктуры. Ключевая тема заседания ТК 181: создание национального стандарта "Услуги по присмотру и уходу за детьми. Комната матери и ребенка. Общие требования", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект ГОСТа предусматривает единые требования к организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных пространствах, учитывающие безопасность, доступность, санитарное содержание, навигацию и комфорт для семей с детьми. "Разрабатываемый ГОСТ должен стать практическим ориентиром для владельцев общественных пространств, проектировщиков, операторов инфраструктуры и производителей решений для семейной инфраструктуры", - прокомментировал глава Росстандарта Антон Шалаев. В ведомстве напомнили, что в рамках программы стандартизации в области товаров и услуг для детей на 2022-2027 годы предусмотрена разработка и обновление 274 стандартов, по 129 из которых работа уже завершена.

https://1prime.ru/20260502/gost--869624047.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , росстандарт