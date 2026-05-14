Росстандарт разрабатывает ГОСТ на комнаты матери и ребенка
2026-05-14T21:40+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах, сообщили в ведомстве.
"На Конгрессе индустрии детских товаров обсудили новые стандарты, направленные на повышение качества услуг для детей и семейной инфраструктуры. Ключевая тема заседания ТК 181: создание национального стандарта "Услуги по присмотру и уходу за детьми. Комната матери и ребенка. Общие требования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект ГОСТа предусматривает единые требования к организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных пространствах, учитывающие безопасность, доступность, санитарное содержание, навигацию и комфорт для семей с детьми.
"Разрабатываемый ГОСТ должен стать практическим ориентиром для владельцев общественных пространств, проектировщиков, операторов инфраструктуры и производителей решений для семейной инфраструктуры", - прокомментировал глава Росстандарта
Антон Шалаев.
В ведомстве напомнили, что в рамках программы стандартизации в области товаров и услуг для детей на 2022-2027 годы предусмотрена разработка и обновление 274 стандартов, по 129 из которых работа уже завершена.
