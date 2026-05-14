Индия вводит предварительное разрешение на импорт золота до 100 килограмм

2026-05-14T19:27+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Индии, начиная с 14 мая, вводят предварительное разрешение на импорт золота с лимитом до 100 килограмм, следует из документа, опубликованного на сайте Главного управления внешней торговли Индии. Ранее газета Economic Times сообщала, что правительство Индии увеличило размер импортных пошлин на основные драгметаллы на 9 процентных пунктов, до 15%, в рамках усилий по стабилизации экономики в условиях ближневосточного кризиса. "Предварительное разрешение на импорт золота выдается при условии соблюдения максимально допустимого лимита по количеству в 100 килограмм", - говорится в документе. Согласно опубликованным данным, держатель предварительного разрешения раз в две недели должен предоставлять отчет о деятельности в соответствующие региональные органы. Как следует из документа, новые меры вступают в силу с 14 мая.

золото, индия, мировая экономика