Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия вводит предварительное разрешение на импорт золота до 100 килограмм - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/indiya-869938540.html
Индия вводит предварительное разрешение на импорт золота до 100 килограмм
Индия вводит предварительное разрешение на импорт золота до 100 килограмм - 14.05.2026, ПРАЙМ
Индия вводит предварительное разрешение на импорт золота до 100 килограмм
Власти Индии, начиная с 14 мая, вводят предварительное разрешение на импорт золота с лимитом до 100 килограмм, следует из документа, опубликованного на сайте... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T19:27+0300
2026-05-14T19:27+0300
золото
индия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864384499_0:277:3086:2013_1920x0_80_0_0_6174d47a26449dbdbd348d016419996d.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Индии, начиная с 14 мая, вводят предварительное разрешение на импорт золота с лимитом до 100 килограмм, следует из документа, опубликованного на сайте Главного управления внешней торговли Индии. Ранее газета Economic Times сообщала, что правительство Индии увеличило размер импортных пошлин на основные драгметаллы на 9 процентных пунктов, до 15%, в рамках усилий по стабилизации экономики в условиях ближневосточного кризиса. "Предварительное разрешение на импорт золота выдается при условии соблюдения максимально допустимого лимита по количеству в 100 килограмм", - говорится в документе. Согласно опубликованным данным, держатель предварительного разрешения раз в две недели должен предоставлять отчет о деятельности в соответствующие региональные органы. Как следует из документа, новые меры вступают в силу с 14 мая.
https://1prime.ru/20260513/zoloto-869860411.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864384499_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_09a01fd663e42dc688913db34c5bd01d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, индия, мировая экономика
золото, ИНДИЯ, Мировая экономика
19:27 14.05.2026
 
Индия вводит предварительное разрешение на импорт золота до 100 килограмм

Индия с 14 мая вводит предварительное разрешение на импорт золота до 100 килограмм

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Гранулированное золото высшей пробы . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Индии, начиная с 14 мая, вводят предварительное разрешение на импорт золота с лимитом до 100 килограмм, следует из документа, опубликованного на сайте Главного управления внешней торговли Индии.
Ранее газета Economic Times сообщала, что правительство Индии увеличило размер импортных пошлин на основные драгметаллы на 9 процентных пунктов, до 15%, в рамках усилий по стабилизации экономики в условиях ближневосточного кризиса.
"Предварительное разрешение на импорт золота выдается при условии соблюдения максимально допустимого лимита по количеству в 100 килограмм", - говорится в документе.
Согласно опубликованным данным, держатель предварительного разрешения раз в две недели должен предоставлять отчет о деятельности в соответствующие региональные органы.
Как следует из документа, новые меры вступают в силу с 14 мая.
Кулак, разбивающий слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
"Требуют дисконта". С чем столкнулись продавцы золота в последние недели
Вчера, 06:06
 
золотоИНДИЯМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала