Исследование показало, как россияне хранят сбережения

2026-05-14T05:16+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Более трети россиян предпочитают хранить свои сбережения на накопительных счетах и вкладах, при этом только 17% - на дебетовых картах или наличными, говорится в исследовании "Выберу.ру" для РИА Новости. "Чаще всего опрошенные россияне хранят деньги на накопительных счетах и вкладах (38%). Еще 17% россиян предпочитают держать деньги в наличной форме или на обычных дебетовых картах без накопительного функционала", - отмечается в исследовании. Около 14% россиян используют для сбережений облигации, 12% выбирают валюту как способ сохранения сбережений, 9% инвестируют в акции, 7% выбирают золото и другие драгоценные металлы, а еще 3% выбирают более рискованные инвестиционные инструменты. В ходе исследования аналитики опросили три тысячи россиян с целью определить - как и куда россияне регулярно откладывают сбережения. Выяснилось, что более трети россиян (37%) откладывают деньги несистемно, только при появлении свободных средств, а вот 29% формируют сбережения на регулярной основе, откладывая фиксированную часть дохода сразу после его получения. "Еще 18% используют автоматические механизмы накоплений, например, округление трат и их переводы на накопительный счет, а 16% практически не формируют сбережения", - посчитали аналитики.

