Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Японии могут начать субсидировать счета за электричество и газ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260514/japonija-869910475.html
Власти Японии могут начать субсидировать счета за электричество и газ
Власти Японии могут начать субсидировать счета за электричество и газ - 14.05.2026, ПРАЙМ
Власти Японии могут начать субсидировать счета за электричество и газ
Власти Японии рассматривают возможность субсидирования счетов за электричество и газ на фоне роста цен из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщает... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T03:57+0300
2026-05-14T04:36+0300
энергетика
газ
япония
иран
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869910475.jpg?1778722601
ТОКИО, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Японии рассматривают возможность субсидирования счетов за электричество и газ на фоне роста цен из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщает телеканал NHK. Ожидается, что тарифы на электроэнергию и газ вырастут с лета из-за удорожания СПГ, используемого на тепловых электростанциях. В связи с этим правительство намерено проработать субсидии для поставщиков энергии, которые позволят сдержать рост тарифов для потребителей. Как отмечает телеканал, объем и сроки предоставления субсидий, а также источники финансирования, включая резервный фонд бюджета, будут определены с учетом развития ситуации на Ближнем Востоке и позиции правящей коалиции. Субсидирование счетов за электричество и газ практикуется в Японии с 2023 года. Прошлым летом поддержка оказывалась с июля по сентябрь, когда потребление электроэнергии в стране резко возрастает из-за использования кондиционеров.
япония
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, япония, иран, ближний восток
Энергетика, Газ, ЯПОНИЯ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
03:57 14.05.2026 (обновлено: 04:36 14.05.2026)
 
Власти Японии могут начать субсидировать счета за электричество и газ

Власти Японии рассматривают возможность субсидирования счетов за электричество и газ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Японии рассматривают возможность субсидирования счетов за электричество и газ на фоне роста цен из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщает телеканал NHK.
Ожидается, что тарифы на электроэнергию и газ вырастут с лета из-за удорожания СПГ, используемого на тепловых электростанциях. В связи с этим правительство намерено проработать субсидии для поставщиков энергии, которые позволят сдержать рост тарифов для потребителей.
Как отмечает телеканал, объем и сроки предоставления субсидий, а также источники финансирования, включая резервный фонд бюджета, будут определены с учетом развития ситуации на Ближнем Востоке и позиции правящей коалиции.
Субсидирование счетов за электричество и газ практикуется в Японии с 2023 года. Прошлым летом поддержка оказывалась с июля по сентябрь, когда потребление электроэнергии в стране резко возрастает из-за использования кондиционеров.
 
ЭнергетикаГазЯПОНИЯИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала