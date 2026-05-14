Власти Японии могут начать субсидировать счета за электричество и газ
Власти Японии рассматривают возможность субсидирования счетов за электричество и газ на фоне роста цен из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщает... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T03:57+0300
энергетика
газ
япония
иран
ближний восток
ТОКИО, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Японии рассматривают возможность субсидирования счетов за электричество и газ на фоне роста цен из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщает телеканал NHK. Ожидается, что тарифы на электроэнергию и газ вырастут с лета из-за удорожания СПГ, используемого на тепловых электростанциях. В связи с этим правительство намерено проработать субсидии для поставщиков энергии, которые позволят сдержать рост тарифов для потребителей. Как отмечает телеканал, объем и сроки предоставления субсидий, а также источники финансирования, включая резервный фонд бюджета, будут определены с учетом развития ситуации на Ближнем Востоке и позиции правящей коалиции. Субсидирование счетов за электричество и газ практикуется в Японии с 2023 года. Прошлым летом поддержка оказывалась с июля по сентябрь, когда потребление электроэнергии в стране резко возрастает из-за использования кондиционеров.
