"Испанский стыд!" На Западе возмутились нелепому ответу Каллас Путину
Немецкий политик Эрнст раскритиковал Каллас после предложения Путина о переговорах
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Решение главы европейской дипломатии Каи Каллас отказаться от кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника на переговорах с Россией свидетельствует о желании западных стран продолжать конфликт на Украине и вызывает чувство стыда, отметил экс-депутат Бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X.
"Ну конечно, кто бы сомневался, что Каллас и украинский посол в Германии отвергают экс-канцлера Герхарда Шрёдера в качестве посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно мог бы чего-то добиться! Война-то должна продолжаться! <…> Хорошо хоть, что ЕС и канцлер ничего не решают в урегулировании этого конфликта. "Детский столик" возле реальных переговоров — даже это недосягаемо для них! Сплошной испанский стыд!" — воскликнул он.
Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможных партнёрах для переговоров с Европой, заявил, что предпочел бы видеть Шрёдера, но подчеркнул, что государства ЕС сами должны выбрать лидера, которому они доверяют и который воздерживается от резких высказываний в сторону Москвы. Путин отметил, что именно страны Евросоюза, а не Россия, уклоняются от диалога.
В понедельник Каллас выразила несогласие с возможной кандидатурой экс-канцлера. Глава евродипломатии также дала понять, что она сама может участвовать в будущих переговорах с Москвой.
