Ковальчук ответил на вопрос о предложении возглавить Брянскую область
2026-05-14T02:39+0300
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в ответ на вопрос, ожидал ли предложения возглавить этот регион, заявил РИА Новости, что вся жизнь состоит из неожиданностей, а он просто работает.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области. С 2024 года Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики.
"Если Родина решила, что мне лучше работать в определенном месте, значит, так оно и есть, значит, Родине виднее. Это первое. Второе - конечно, это большая честь такое предложение, продолжить работу в общем-то в непростом регионе, в непростой ситуации. А насчет неожиданностей - у нас вся жизнь состоит из неожиданностей", - сказал Ковальчук в ответ на вопрос, насколько было неожиданно предложение возгласить Брянскую область.
На вопрос о навыках управленца на предыдущих местах работы Ковальчук ответил, что просто работает.
"Я какие-то специальные навыки не применяю. Я работаю", - сказал он.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. Занимал должность главы правительства ЛНР с июля 2024 года, до этого занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
