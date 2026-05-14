На Кубе сотни жителей вышли на улицы в знак протеста, пишет Reuters
Сотни жителей кубинской столицы Гаваны вышли на улицы в знак протеста против частых перебоев с электроснабжением, передает агентство Reuters со ссылкой на... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T07:59+0300
2026-05-14T08:18+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Сотни жителей кубинской столицы Гаваны вышли на улицы в знак протеста против частых перебоев с электроснабжением, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца. Ранее министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви заявил, что одной из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране стало полное исчерпание топливных запасов в стране. "Вечером среды (13 мая - ред.) в нескольких районах кубинской столицы Гаваны начались разрозненные протесты... Сотни жителей стучали посудой в знак протеста против частых отключений электроэнергии", - говорится в сообщении агентства. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
