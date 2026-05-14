Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" изготовил первый реактор для будущего ледокола "Ленинград" - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/ledokol-869933992.html
"Росатом" изготовил первый реактор для будущего ледокола "Ленинград"
"Росатом" изготовил первый реактор для будущего ледокола "Ленинград" - 14.05.2026, ПРАЙМ
"Росатом" изготовил первый реактор для будущего ледокола "Ленинград"
Машиностроители "Росатома" изготовили первую из двух реакторных установок для будущего серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", сообщила атомная... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T16:46+0300
2026-05-14T16:46+0300
технологии
арктика
росатом
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_9cfed40268102f67aed10164574991a8.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" изготовили первую из двух реакторных установок для будущего серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", сообщила атомная госкорпорация. "Четырнадцатого мая 2026 года на подмосковном заводе "ЗиО-Подольск" (машиностроительный дивизион "Росатома") завершилась контрольная сборка первой реакторной установки для серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", - говорится в сообщении. Судно заложили на верфи в январе 2024 года. Контрольная сборка – это последний этап в многолетнем цикле изготовления реакторной установки, во время которого все узлы и элементы собираются в проектном положении. "Успешное завершение операции позволило инженерам убедиться в том, что изделие полностью готово к отгрузке и последующему монтажу в корпус судна и будет надежно работать в следующие минимум 40 лет", - отмечается в сообщении. В состав энергетической установки атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220 войдут две реакторные установки РИТМ-200. Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_f6cf77e6ca16155bd4bcc49e55f3f6ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, арктика, росатом, россия
Технологии, АРКТИКА, Росатом, РОССИЯ
16:46 14.05.2026
 
"Росатом" изготовил первый реактор для будущего ледокола "Ленинград"

"Росатом" изготовил первую из двух реакторных установок для будущего ледокола "Ленинград"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРосатом
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" изготовили первую из двух реакторных установок для будущего серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", сообщила атомная госкорпорация.
"Четырнадцатого мая 2026 года на подмосковном заводе "ЗиО-Подольск" (машиностроительный дивизион "Росатома") завершилась контрольная сборка первой реакторной установки для серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", - говорится в сообщении.
Судно заложили на верфи в январе 2024 года.
Контрольная сборка – это последний этап в многолетнем цикле изготовления реакторной установки, во время которого все узлы и элементы собираются в проектном положении.
"Успешное завершение операции позволило инженерам убедиться в том, что изделие полностью готово к отгрузке и последующему монтажу в корпус судна и будет надежно работать в следующие минимум 40 лет", - отмечается в сообщении.
В состав энергетической установки атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220 войдут две реакторные установки РИТМ-200.
Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
 
ТехнологииАРКТИКАРосатомРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала