"Росатом" изготовил первый реактор для будущего ледокола "Ленинград"
2026-05-14T16:46+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" изготовили первую из двух реакторных установок для будущего серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", сообщила атомная госкорпорация. "Четырнадцатого мая 2026 года на подмосковном заводе "ЗиО-Подольск" (машиностроительный дивизион "Росатома") завершилась контрольная сборка первой реакторной установки для серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", - говорится в сообщении. Судно заложили на верфи в январе 2024 года. Контрольная сборка – это последний этап в многолетнем цикле изготовления реакторной установки, во время которого все узлы и элементы собираются в проектном положении. "Успешное завершение операции позволило инженерам убедиться в том, что изделие полностью готово к отгрузке и последующему монтажу в корпус судна и будет надежно работать в следующие минимум 40 лет", - отмечается в сообщении. В состав энергетической установки атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220 войдут две реакторные установки РИТМ-200. Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
