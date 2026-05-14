https://1prime.ru/20260514/ledokol-869933992.html

"Росатом" изготовил первый реактор для будущего ледокола "Ленинград"

"Росатом" изготовил первый реактор для будущего ледокола "Ленинград" - 14.05.2026, ПРАЙМ

"Росатом" изготовил первый реактор для будущего ледокола "Ленинград"

Машиностроители "Росатома" изготовили первую из двух реакторных установок для будущего серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", сообщила атомная... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T16:46+0300

2026-05-14T16:46+0300

2026-05-14T16:46+0300

технологии

арктика

росатом

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_9cfed40268102f67aed10164574991a8.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" изготовили первую из двух реакторных установок для будущего серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", сообщила атомная госкорпорация. "Четырнадцатого мая 2026 года на подмосковном заводе "ЗиО-Подольск" (машиностроительный дивизион "Росатома") завершилась контрольная сборка первой реакторной установки для серийного атомного универсального ледокола "Ленинград", - говорится в сообщении. Судно заложили на верфи в январе 2024 года. Контрольная сборка – это последний этап в многолетнем цикле изготовления реакторной установки, во время которого все узлы и элементы собираются в проектном положении. "Успешное завершение операции позволило инженерам убедиться в том, что изделие полностью готово к отгрузке и последующему монтажу в корпус судна и будет надежно работать в следующие минимум 40 лет", - отмечается в сообщении. В состав энергетической установки атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220 войдут две реакторные установки РИТМ-200. Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, арктика, росатом, россия