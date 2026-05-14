Мантуров оценил динамику роста экспорта изделий российского машиностроения
Экспорта российского машиностроения увеличился за прошлый год на 28%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T11:49+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Экспорта российского машиностроения увеличился за прошлый год на 28%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Показательной является динамика экспорта изделий российского машиностроения, объем которого в прошлом году увеличился на 28%", - сказал он в ходе съезда Союза машиностроителей России. Оборудование из РФ широко применяется при сооружении атомных станций, других объектов генерации, отметил Мантуров.
