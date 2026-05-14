Мантуров оценил долю продукции гражданского назначения в машиностроении

2026-05-14T12:01+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Доля продукции гражданского назначения в машиностроении растет даже на фоне необходимости выполнения задач специальной военной операции и уже превысила 30%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Наращивание компетенций оборонного сегмента машиностроения позволяет российским предприятиям активно продвигаться по вектору диверсификации. Даже на фоне задач СВО доля продукции гражданского назначения растет и уже превысила 30% и это далеко не предел", - сообщил он, выступая на съезде Союза машиностроителей России.

