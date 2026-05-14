Минтранс предложил ввести новую систему фиксации нарушений на ж/д переездах - 14.05.2026, ПРАЙМ
Минтранс предложил ввести новую систему фиксации нарушений на ж/д переездах
2026-05-14T17:38+0300
2026-05-14T17:53+0300
россия
железнодорожный транспорт
минтранс рф
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект о введении новой системы фото- и видеофиксации нарушений на железнодорожных переездах, сообщило министерство. "Минтранс предложил ввести новую систему фото- и видеофиксации нарушений на железнодорожных переездах. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении. Документ подготовлен в рамках реализации государственной программы по снижению аварийности на железнодорожных переездах. Ключевое нововведение заключается в оборудовании переездов специальными техническими средствами фиксации нарушений, с помощью которых будет работать система автоматической фото- и видеофиксации. "Использование данного инструмента направлено на снижение количества случаев столкновений автотранспортных средств с железнодорожным подвижным составом, за счет своевременного пресечения нарушений и последующего привлечения виновных к административной ответственности на основании зафиксированных данных", - поясняет министерство. Приоритетным станет оснащение средствами фиксации тех переездов, где ранее уже происходили столкновения автомобилей с поездами. Это позволит максимально эффективно использовать систему для предотвращения таких ситуаций. "Современные технические решения позволят повысить уровень безопасности движения на железнодорожных переездах для всех участников процесса перевозки — пассажиров поездов, локомотивных бригад и водителей автотранспортных средств. Кроме того, внедрение новой системы поспособствует достижению целевых показателей по снижению аварийности", - отмечается в сообщении.
РОССИЯ, железнодорожный транспорт, Минтранс РФ
