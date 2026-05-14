Миронов предложил увеличить пособие на детей до прожиточного минимума
2026-05-14T04:22+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальное пособие на детей до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума ребенка.
Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение палаты парламента в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается ключевая мера, направленная на преодоление одного из главных экономических препятствий для рождения детей: увеличение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что проектом предлагается увеличить минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума на детей.
"Сейчас минимальные выплаты составляют 10,8 тысячи рублей в месяц. В случае принятия законопроекта пособие увеличится до 15,4 тысячи - 47,9 тысячи рублей, а окончательная сумма будет зависеть от специфики каждого конкретного региона", – уточнил он.
Законопроект "Справедливой России", по словам лидера партии, призван компенсировать потерю семейного дохода, возникающую во многих семьях после рождения детей.
