https://1prime.ru/20260514/moskva-869908294.html
В Москве ограничат публикацию материалов, отражающих последствия терактов
В Москве ограничат публикацию материалов, отражающих последствия терактов - 14.05.2026, ПРАЙМ
В Москве ограничат публикацию материалов, отражающих последствия терактов
В Москве ограничат публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак БПЛА, сообщается на... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T00:02+0300
2026-05-14T00:02+0300
2026-05-14T00:02+0300
технологии
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869908294.jpg?1778706161
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Москве ограничат публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак БПЛА, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В целях обеспечения общественной безопасности в Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Это положение столичная Антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что органам власти и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам, иным организациям и гражданам запрещается распространять информацию о совершении на территории города Москвы террористических актов до публикации информации, опубликованной Министерством обороны Российской Федерации, на официальном сайте мэра Москвы и правительства Москвы, на официальных страницах, в каналах или блоге Мэра Москвы в сети Интернет.
"Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру", - говорится в материале.
Сообщается, что установленные ограничения не распространяются на обращения, направленные в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы, при условии, что обращение не носит публичного характера. Ограничения действуют до принятия отдельного решения.
"В соответствии со статьей 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях нарушение данного запрета влечет ответственность в виде наложения штрафа: на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей", - дополняется в сообщении.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , москва
Технологии, Общество , МОСКВА
В Москве ограничат публикацию материалов, отражающих последствия терактов
В Москве ограничат публикацию материалов, отражающих последствия террористических актов
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Москве ограничат публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак БПЛА, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В целях обеспечения общественной безопасности в Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Это положение столичная Антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что органам власти и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам, иным организациям и гражданам запрещается распространять информацию о совершении на территории города Москвы террористических актов до публикации информации, опубликованной Министерством обороны Российской Федерации, на официальном сайте мэра Москвы и правительства Москвы, на официальных страницах, в каналах или блоге Мэра Москвы в сети Интернет.
"Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру", - говорится в материале.
Сообщается, что установленные ограничения не распространяются на обращения, направленные в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы, при условии, что обращение не носит публичного характера. Ограничения действуют до принятия отдельного решения.
"В соответствии со статьей 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях нарушение данного запрета влечет ответственность в виде наложения штрафа: на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей", - дополняется в сообщении.