Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в этом году
Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в текущем году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
2026-05-14T07:50+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в текущем году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С наступлением плюсовых температур в Москве начались работы по обновлению дорожной разметки. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства планируют нанести ее на 28 тысяч пешеходных переходов. Общая площадь зебр превысит 470 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы обновляют разметку на всех дорожных объектах, уделяя особое внимание главным магистралям и улицам, участкам возле образовательных, медицинских, социальных и культурно значимых учреждений, а также у крупных транспортных узлов и станций метро.
"Для нанесения горизонтальной дорожной разметки используют износостойкие материалы: холодный пластик и термопластик. Термопластиком обозначают пешеходные переходы, осевые и краевые линии, а также линии рядности. Холодным пластиком наносят стрелы, разметку остановок и парковок, а еще дублирующие дорожные знаки", - добавляется в сообщении.
