Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в этом году - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260514/moskva-869914709.html
Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в этом году
Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в этом году - 14.05.2026, ПРАЙМ
Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в этом году
Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в текущем году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T07:50+0300
2026-05-14T07:50+0300
бизнес
экономика
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869914709.jpg?1778734251
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в текущем году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С наступлением плюсовых температур в Москве начались работы по обновлению дорожной разметки. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства планируют нанести ее на 28 тысяч пешеходных переходов. Общая площадь зебр превысит 470 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы обновляют разметку на всех дорожных объектах, уделяя особое внимание главным магистралям и улицам, участкам возле образовательных, медицинских, социальных и культурно значимых учреждений, а также у крупных транспортных узлов и станций метро. "Для нанесения горизонтальной дорожной разметки используют износостойкие материалы: холодный пластик и термопластик. Термопластиком обозначают пешеходные переходы, осевые и краевые линии, а также линии рядности. Холодным пластиком наносят стрелы, разметку остановок и парковок, а еще дублирующие дорожные знаки", - добавляется в сообщении.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
07:50 14.05.2026
 
Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в этом году

Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в этом году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в текущем году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С наступлением плюсовых температур в Москве начались работы по обновлению дорожной разметки. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства планируют нанести ее на 28 тысяч пешеходных переходов. Общая площадь зебр превысит 470 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы обновляют разметку на всех дорожных объектах, уделяя особое внимание главным магистралям и улицам, участкам возле образовательных, медицинских, социальных и культурно значимых учреждений, а также у крупных транспортных узлов и станций метро.
"Для нанесения горизонтальной дорожной разметки используют износостойкие материалы: холодный пластик и термопластик. Термопластиком обозначают пешеходные переходы, осевые и краевые линии, а также линии рядности. Холодным пластиком наносят стрелы, разметку остановок и парковок, а еще дублирующие дорожные знаки", - добавляется в сообщении.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала