Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВФ рассказали о ситуации в мировой экономике - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260514/mvf-869936284.html
В МВФ рассказали о ситуации в мировой экономике
В МВФ рассказали о ситуации в мировой экономике - 14.05.2026, ПРАЙМ
В МВФ рассказали о ситуации в мировой экономике
Ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию из-за затянувшейся напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющихся проблем с проходом... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T18:07+0300
2026-05-14T18:08+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
ормузский пролив
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0f/869189292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f41acb42e17f27c8642e96bf24c0984e.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию из-за затянувшейся напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющихся проблем с проходом судов через Ормузский пролив, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. В апреле в МВФ предупредили, что мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке. В фонде прогнозировали, что в таком случае темпы роста мировой экономики снизятся на 1,3 процентного пункта уже в 2026 году с дальнейшим сокращением еще на 1 процентный пункт в 2027 году. "Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя влияние ситуации в регионе на мировую экономику. Козак пояснила, что такая оценка МВФ связана с сохранением повышенных цен на нефть в мире по сравнению с базовой оценкой фонда, а также с ростом инфляционного давления. "Финансовые условия остаются достаточно стимулирующими", - добавила она.
https://1prime.ru/20260512/reshetnikov-869873429.html
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0f/869189292_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bc0586a3f69215b15882b154534a6f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, мвф
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, МВФ
18:07 14.05.2026 (обновлено: 18:08 14.05.2026)
 
В МВФ рассказали о ситуации в мировой экономике

МВФ: ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Здание Международного валютного фонда. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию из-за затянувшейся напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющихся проблем с проходом судов через Ормузский пролив, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
В апреле в МВФ предупредили, что мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке. В фонде прогнозировали, что в таком случае темпы роста мировой экономики снизятся на 1,3 процентного пункта уже в 2026 году с дальнейшим сокращением еще на 1 процентный пункт в 2027 году.
"Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя влияние ситуации в регионе на мировую экономику.
Козак пояснила, что такая оценка МВФ связана с сохранением повышенных цен на нефть в мире по сравнению с базовой оценкой фонда, а также с ростом инфляционного давления.
"Финансовые условия остаются достаточно стимулирующими", - добавила она.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников
12 мая, 21:30
 
ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала