https://1prime.ru/20260514/mvf-869936284.html

В МВФ рассказали о ситуации в мировой экономике

В МВФ рассказали о ситуации в мировой экономике - 14.05.2026, ПРАЙМ

В МВФ рассказали о ситуации в мировой экономике

Ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию из-за затянувшейся напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющихся проблем с проходом... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T18:07+0300

2026-05-14T18:07+0300

2026-05-14T18:08+0300

экономика

мировая экономика

ближний восток

ормузский пролив

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0f/869189292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f41acb42e17f27c8642e96bf24c0984e.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию из-за затянувшейся напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющихся проблем с проходом судов через Ормузский пролив, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. В апреле в МВФ предупредили, что мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке. В фонде прогнозировали, что в таком случае темпы роста мировой экономики снизятся на 1,3 процентного пункта уже в 2026 году с дальнейшим сокращением еще на 1 процентный пункт в 2027 году. "Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя влияние ситуации в регионе на мировую экономику. Козак пояснила, что такая оценка МВФ связана с сохранением повышенных цен на нефть в мире по сравнению с базовой оценкой фонда, а также с ростом инфляционного давления. "Финансовые условия остаются достаточно стимулирующими", - добавила она.

https://1prime.ru/20260512/reshetnikov-869873429.html

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, мвф