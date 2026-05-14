МВФ оценил объем теневой экономики Украины в 45% ВВП - 14.05.2026, ПРАЙМ
МВФ оценил объем теневой экономики Украины в 45% ВВП
18:13 14.05.2026
 
Козак: объем теневой экономики Украины составляет 45% ВВП

ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Объем теневой экономики Украины в настоящее время оценивается в 45% ВВП, что требует от Киева мер по его сокращению, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"В настоящее время, например, объем теневого сектора (Украины - ред.) оценивается в 45% ВВП", - сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости, комментируя необходимость проведения Киевом реформ в различных сферах.
По словам Козак, вывод части этого сектора из тени в легальную экономику должен стать важным шагом для Украины в дополнение к другим реформам.
"Киеву необходимо двигаться в направлении мобилизации внутренних финансовых ресурсов. Это будет иметь для страны, действительно, критическое значение", - подчеркнула она.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
